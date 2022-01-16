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    Tesla представила оновлену Model S (фото)

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    Tesla поновила електрокар Model S - Tesla представила оновлену Model S (фото)
    Tesla поновила електрокар Model S
    фото: electrek.co

    Оновлену версію ліфтбека було продемонстровано на Тайвані

    Tesla представила нову версію свого найпопулярнішого автомобіля Model S. Про це повідомляє видання Electrek.

    Оновлену версію ліфтбека було продемонстровано на Тайвані.

    Журналісти зазначили, що вперше компанія розпочинає продаж нових автомобілів за межами США. Model S одержала деякі косметичні нововведення. Зокрема, електрокар вийшов із матричними фарами, які представлені в останніх модифікаціях Model 3 та Model Y.

    Електромобіль також отримав новий порт Combined Charging System (CCS) для заряджання акумулятора. З номерного знака зникла окантовка, що, на думку авторів, полегшує зовнішній вигляд машини.

    Очікується, що найближчим часом Tesla запустить виробництво цієї версії машини та замінить нею усі раніше існуючі моделі.

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    Tesla представила оновлену Model S (фото)
    Tesla представила оновлену Model S (фото)
    Tesla представила оновлену Model S (фото)
    Tesla представила оновлену Model S (фото)
    фото: electrek.co

    На думку фахівців, нова версія Tesla Model S практично у незмінному вигляді з'явиться на ринку США.

    «Єдина зміна, яка може не потрапити до північноамериканської версії, – це збільшений зарядний порт для підтримки роз'єму CCS», – зазначили журналісти.

    Tesla Model S – п'ятидверний електромобіль, виробництво якого стартувало у 2012 році. Журналісти наголосили, що дизайн ліфтбека кардинально не змінювався з моменту виходу першого покоління.

    До слова, американський виробник електрокарів Tesla почав приймати криптовалюту Dogecoin для оплати фірмових товарів із символікою бренду.

    Теги: США машини Tesla Tesla Model S
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    Tesla представила оновлену Model S (фото)