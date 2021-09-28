Tesla змусили змагатися з надпотужними мотоциклами

Люди вже десять років сперечаються, хто краще – бензиновий двигун чи електричний?

Автоентузіасти вирішили перевірити, хто кращий в перегонах Tesla Model S Plaid чи два супербайки – Suzuki Hayabusa і Kawasaki ZX-14R.

Організатори перегонів провели серію стартів. Модель S Plaid оснащена трьома електродвигунами загальною потужністю 1020 к.с. Розгін від 0 до 100 км / год займає 2 секунди, а максимальна швидкість складає 321 км/ч. Ліфтбек проїжджає 627 км на одному заряді акумулятора.

Мотоцикл Suzuki Hayabusa оснащений 1,3-літровим бензиновим двигуном потужністю 188 к.с., а Kawasaki ZX-14R - 1,4-літровим двигуном потужністю 208 к.с. Обидва супербайки значно легше американського електромобіля.

Suzuki Hayabusa першим спробував себе проти Tesla – седан не залишив йому жодних шансів. Kawasaki ZX-14R також програв Tesla Model S Plaid.

Нагадаємо, EPA – Агентство з охорони навколишнього середовища США – опублікувало дані про економічність і дальність ходу електричного седана Lucid Air. Виявилося, що без підзарядки електромобіль може проїхати майже 840 кілометрів.

Таким чином, новинці вдалося обійти двох головних конкурентів:Tesla Model S, яка на одній зарядці проїжджає 650 кілометрів; Mercedes-Benz EQS, у якого запас ходу заявлений на позначці 700 кілометрів.