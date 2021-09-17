Tesla відпочиває: названо найкращий електромобіль за запасом ходу (відео)

Американці визначили нового лідера серед електромобілів за запасом ходу на одній зарядці

EPA – Агентство з охорони навколишнього середовища США – опублікувало дані про економічність і дальність ходу електричного седана Lucid Air. Виявилося, що без підзарядки електромобіль може проїхати майже 840 кілометрів.

Таким чином, новинці вдалося обійти двох головних конкурентів:

Tesla Model S, яка на одній зарядці проїжджає 650 кілометрів;

Mercedes-Benz EQS, у якого запас ходу заявлений на позначці 700 кілометрів.

При цьому на кожні 100 миль (приблизно 160 км) седан витрачає 27 кіловат-годин енергії, що еквівалентно витраті в 1,9 літра палива на сто кілометрів.

За даними EPA, при нинішніх цінах на паливо за п'ять років Licid Air дозволить заощадити більше $6 тис. Але для цього потрібно проїжджати не більш 24 тис. кілометрів на рік. Причому переважно – 55% – містом.

Домогтися такої вражаючої ефективності Licid допомагають низький коефіцієнт опору повітрю та силова установка власної розробки.

Віддача моторів Air Dream у версії Edition Range становить 946 кінських сил.

Крім вражаючого запасу ходу, власник Lucid Air також отримає:

вісім подушок безпеки;

автопілот;

мультимедійну систему з Oled-дисплеєм діагоналлю 34 дюйма з роздільною здатністю 5K та 21 динаміком.

Стартова вартість Licid Air – $77,4 тис. Версія Dream Edition Range з рекордним запасом ходу коштує $169 тис.