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    Tesla відпочиває: названо найкращий електромобіль за запасом ходу (відео)

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    Lucid Air названо електромобілем з найбільшим запасом ходу - Tesla відпочиває: названо найкращий електромобіль за запасом ходу (відео)
    Lucid Air названо електромобілем з найбільшим запасом ходу
    Фото: Lucid

    Американці визначили нового лідера серед електромобілів за запасом ходу на одній зарядці

    EPA – Агентство з охорони навколишнього середовища США – опублікувало дані про економічність і дальність ходу електричного седана Lucid Air. Виявилося, що без підзарядки електромобіль може проїхати майже 840 кілометрів.

    Таким чином, новинці вдалося обійти двох головних конкурентів:

    • Tesla Model S, яка на одній зарядці проїжджає 650 кілометрів;
    • Mercedes-Benz EQS, у якого запас ходу заявлений на позначці 700 кілометрів.

    При цьому на кожні 100 миль (приблизно 160 км) седан витрачає 27 кіловат-годин енергії, що еквівалентно витраті в 1,9 літра палива на сто кілометрів.

    За даними EPA, при нинішніх цінах на паливо за п'ять років Licid Air дозволить заощадити більше $6 тис. Але для цього потрібно проїжджати не більш 24 тис. кілометрів на рік. Причому переважно – 55% – містом.

    Домогтися такої вражаючої ефективності Licid допомагають низький коефіцієнт опору повітрю та силова установка власної розробки.

    Віддача моторів Air Dream у версії Edition Range становить 946 кінських сил.

    Крім вражаючого запасу ходу, власник Lucid Air також отримає:

    • вісім подушок безпеки;
    • автопілот;
    • мультимедійну систему з Oled-дисплеєм діагоналлю 34 дюйма з роздільною здатністю 5K та 21 динаміком.

    Стартова вартість Licid Air – $77,4 тис. Версія Dream Edition Range з рекордним запасом ходу коштує $169 тис.

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    Теги: Електромобілі Lucid Air
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    Tesla відпочиває: названо найкращий електромобіль за запасом ходу (відео)