Експерти розкритикували новий електромобіль Tesla

Журналістам не сподобалася нова Tesla Model S в модифікації Plaid

Експерти американського аналітичного видання Consumer Reports розкритикували новинку від Ілона Маска – Tesla Model S Plaid. Журналістам не сподобалося кермо автомобіля, яке має не круглу, а U-подібну форму. Тобто, фактично ближче до штурвалу, ніж класичного керма.

За словами представників видання, штурвал Tesla має набагато більше недоліків, ніж переваг, створює серйозні незручності і навіть може стати причиною аварійної ситуації.

До того ж матеріал керма виявився занадто слизьким: під час крутих поворотів він вислизає з рук, що особливо небезпечно на високих швидкостях. Через його витягнуту форми водій буквально не знає, чого очікувати, адже при обертанні під руку може потрапити кут, плоска частина або взагалі нічого.

Жінки, які приймали учать в тест-драйві, поскаржилася на занадто товстий обід, який явно не розрахований на невеликі руки. Крім цього, водії відзвітували про біль і втому рук через відсутність звичних точок опори.

Ще одна проблема – перемикачі. У Model S вмикачі сигналів поворотів замінені кнопками на самому кермі, які обертаються разом зі штурвалом. Це викликає плутанину. Кілька водіїв поскаржилися, що їм доводилося відволікатися від дороги і дивитися на «штурвал», а інші і зовсім нехтували сигналами повороту, щоб не включити не той поворот.

Решта кнопок на кермі теж сенсорні і занадто легко відгукуються на натискання. Так, журналісти мимоволі включали дальнє світло, бризкали омивачем на лобове скло, а також сигналили перехожим. При цьому коли сигнал знадобився, один з водіїв не зміг вчасно його знайти, що мало не стало причиною аварії.