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    Суспільство

    У застосунку «Дія» з’явиться послуга «усиновлення»

    Нові функції будуть доступними в &laquo;Дії&raquo; до кінця серпня - У застосунку «Дія» з’явиться послуга «усиновлення»
    Нові функції будуть доступними в «Дії» до кінця серпня
    фото з відкритих джерел

    Заявку на первинну консультацію можна буде подати з 1 червня

    У додатку «Дія» з'явиться нова послуга – «усиновлення». Заявку на первинну консультацію можна буде подати з 1 червня. Про це повідомила уповноважена президента з прав дитини і дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук.

    За її словами, через декілька місяців, у застосунку з'являтиметься новий функціонал.

    «Можна буде подати пакет документів на кандидата в усиновлювачів, опікунів, батьків-вихователів прийомної родини або дитячого будинку сімейного типу, а також ознайомитись з анкетами дітей тощо», – зазначила Герасимчук.

    Такі функції стануть доступними в «Дії» до кінця серпня.

    Як повідомлялося, Кабінет міністрів схвалив рішення, яким спростив шляхом цифровізації процес подання документів громадянами, які виявили бажання взяти дитину на виховання в сімʼю.

    Також «Дія» запустила нову послугу для підприємців.

    Теги: росія окупанти діти війна Україна окупація #stoprussia
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    У застосунку «Дія» з’явиться послуга «усиновлення»