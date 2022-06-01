У застосунку «Дія» з’явиться послуга «усиновлення»
Заявку на первинну консультацію можна буде подати з 1 червня
У додатку «Дія» з'явиться нова послуга – «усиновлення». Заявку на первинну консультацію можна буде подати з 1 червня. Про це повідомила уповноважена президента з прав дитини і дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук.
За її словами, через декілька місяців, у застосунку з'являтиметься новий функціонал.
«Можна буде подати пакет документів на кандидата в усиновлювачів, опікунів, батьків-вихователів прийомної родини або дитячого будинку сімейного типу, а також ознайомитись з анкетами дітей тощо», – зазначила Герасимчук.
Такі функції стануть доступними в «Дії» до кінця серпня.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів схвалив рішення, яким спростив шляхом цифровізації процес подання документів громадянами, які виявили бажання взяти дитину на виховання в сімʼю.