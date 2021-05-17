Петиції, єМалятко, е-підпис. У додатку «Дія» з’явилися нові послуги

Відтепер у додатку доступна послуга електронного підпису просто у смартфоні

Міністерство цифрової трансформації збільшило кількість послуг у додатку «Дія». Там з'явилися нові будівельні послуги та можливість підписати петицію.

«Будівельна сфера – одна з найкорумпованіших в Україні. Річний обсяг хабарів у будівництві становив понад 3 млрд грн. Однак ми цифровізуємо цю галузь і прибираємо чиновника з процесу ухвалення рішень, що дозволяє боротися з корупцією», – повідомили у пресслужбі Мінцифри.

Окрім того, як повідомили у відомстві, тепер українці зможуть створювати, підтримувати та підписувати петиції через додаток.

«Команда Мінцифри на шляху до побудови цифрової держави створила інструмент, наступний крок – за громадянами. Лише спільними зусиллями ми зможемо збудувати нову, успішну, комфортну та справедливу Україну. Тепер кожен може створювати й підтримувати електронні петиції на порталі «Дія», – розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час Diia Summit 2.0.

Ще одна нова функція додатку – шеринг документів за допомогою QR-кодів.

«Тепер не обов’язково ксерити копії документів чи заповнювати бланки, наприклад, заселяючись у готель чи оформлюючи кредит у банку. За допомогою статичного QR можна ділитися необхідними документами онлайн. Бізнесу лише треба згенерувати код на порталі Дія та роздрукувати його, клієнтам – відсканувати його, поставити підпис і надіслати документи на необхідну пошту», – розповіли у міністерстві.

Відтепер у додатку й доступна послуга електронного підпису просто у смартфоні. Можна підписувати будь-які документи та отримувати державні послуги з телефона у будь-якому місці безкоштовно у декілька кліків.

Вже сьогодні можна оновити додаток та користуватися цією можливістю. Це працює таким чином: потрібно перейти у Налаштування та натиснути Дія.Підпис і Створити.

Згодом система відсканує ваше обличчя через камеру смартфону, щоб додаток міг звірити вашу особистість з фото, яке ви робили у реєстрі на отримання ID-картки або закордонний паспорт.

Після цього потрібно придумати код з п’яти цифр – це ще один бар’єр для того, щоб документи були у безпеці. І все – підпис створено.

За словами першого заступника міністра цифрової трансформації, також розширилася географія сервісу для батьків єМалятко.

«Відсьогодні сервіс єМалятко стає доступним для мешканців тимчасово окупованих територій. А також батьки можуть отримати оригінал паперового свідоцтва про народження після його замовлення онлайн. А цифрове свідоцтво доступне у «Дії», – зазначив він під час саміту.

«Презентовані сьогодні послуги – лише невелика частина наших глобальних планів. До 2024 року наша ціль – забезпечити громадян державними послугами онлайн на 100%», – заявили у Мінцифри.

На тлі значного оновлення додатку, відомство вирішило запустити новий етап «бігбаунті» – запросити етичних хакерів спробувати зламати додаток. Як повідомили у міністерстві, конкурс розпочнеться у червні та триватиме пів року. Переможець може отримати мільйон гривень.