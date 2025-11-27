В Одесі введено нову систему на світлофорах

Перед запуском нової системи фахівці провели ретельну підготовку всіх технічних елементів

В Одесі офіційно запрацювала ініціатива, за якою під час загальноукраїнської хвилини мовчання світлофори вмикають спеціальний червоний сигнал, щоб призупинити рух і дати людям змогу вшанувати полеглих у війні РФ проти України. Перший тестовий запуск відбувся 26 листопада на перехресті вулиці Лесі Українки та проспекту Шевченка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера та times.od.ua.

«На Одещині офіційно запустили вкрай важливу ініціативу: щодня о 9-й годині ранку на окремих перехрестях вмикатимуть «червоний» сигнал світлофора, щоб зупинити транспорт під час загальноукраїнської хвилини мовчання. Ще рік тому я ініціював цю ідею та неодноразово звертався з листами до міської влади та причетних структур. Тому особливо приємно, що сьогодні вона нарешті втілена в життя, і Одеса зупинятиметься разом з усією країною, пам’ятаючи ціну нашої свободи», – йдеться у повідомленні.

фото: Олег Кіпер/Telegram

Кіпер наголосив, що «символічна хвилина зупинки – це найменше, що ми можемо зробити для тих, хто віддав життя, щоб ми мали можливість жити, працювати й просто стояти сьогодні на цьому перехресті». «Ні наказами, ні акціями неможливо змусити когось відчути важливість цього моменту – до цього кожен приходить сам», – додав він.

Перед запуском нової системи фахівці провели ретельну підготовку всіх технічних елементів. Вони відпрацьовували нетиповий режим роботи світлофорів, тестували обладнання та узгоджували безпеку з патрульною поліцією. Особливо важливо було налаштувати точний час активації – система має спрацьовувати охоче о 09:00 щодня. Наразі вона функціонує на восьми перехрестях, а згодом планується їхнє розширення.

До слова, Київ та область 23 вересня першими доєдналися до ініціативи вшанування щодня о 09:00 пам’яті загиблих героїв. Надалі практику зупинки автотранспорту під час хвилини мовчання поширять на всю країну.

Також 19 лютого у столичному метрополітені вперше прозвучало оголошення, яке щоранку нагадуватиме про загальнонаціональну хвилину мовчання для вшанування пам’яті загиблих захисників і захисниць та мирних жителів України.