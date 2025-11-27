Головна Техно Авто
search button user button menu button

В Одесі введено нову систему на світлофорах

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
В Одесі введено нову систему на світлофорах
Учасники акції в Одесі
фото: Олег Кіпер/Telegram

Перед запуском нової системи фахівці провели ретельну підготовку всіх технічних елементів

В Одесі офіційно запрацювала ініціатива, за якою під час загальноукраїнської хвилини мовчання світлофори вмикають спеціальний червоний сигнал, щоб призупинити рух і дати людям змогу вшанувати полеглих у війні РФ проти України. Перший тестовий запуск відбувся 26 листопада на перехресті вулиці Лесі Українки та проспекту Шевченка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера та times.od.ua.

«На Одещині офіційно запустили вкрай важливу ініціативу: щодня о 9-й годині ранку на окремих перехрестях вмикатимуть «червоний» сигнал світлофора, щоб зупинити транспорт під час загальноукраїнської хвилини мовчання. Ще рік тому я ініціював цю ідею та неодноразово звертався з листами до міської влади та причетних структур. Тому особливо приємно, що сьогодні вона нарешті втілена в життя, і Одеса зупинятиметься разом з усією країною, пам’ятаючи ціну нашої свободи», – йдеться у повідомленні.

6 фото
На весь екран
фото: Олег Кіпер/Telegram

Кіпер наголосив, що «символічна хвилина зупинки – це найменше, що ми можемо зробити для тих, хто віддав життя, щоб ми мали можливість жити, працювати й просто стояти сьогодні на цьому перехресті». «Ні наказами, ні акціями неможливо змусити когось відчути важливість цього моменту – до цього кожен приходить сам», – додав він.

Перед запуском нової системи фахівці провели ретельну підготовку всіх технічних елементів. Вони відпрацьовували нетиповий режим роботи світлофорів, тестували обладнання та узгоджували безпеку з патрульною поліцією. Особливо важливо було налаштувати точний час активації – система має спрацьовувати охоче о 09:00 щодня. Наразі вона функціонує на восьми перехрестях, а згодом планується їхнє розширення.

До слова, Київ та область 23 вересня першими доєдналися до ініціативи вшанування щодня о 09:00 пам’яті загиблих героїв. Надалі практику зупинки автотранспорту під час хвилини мовчання поширять на всю країну.

Також 19 лютого у столичному метрополітені вперше прозвучало оголошення, яке щоранку нагадуватиме про загальнонаціональну хвилину мовчання для вшанування пам’яті загиблих захисників і захисниць та мирних жителів України.

Читайте також:

Теги: Одеса хвилина мовчання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олексію Карлійчуку назавжди 19
Поліг від кулі снайпера під час боїв на «Азовсталі». Згадаймо Олексія Карлійчука
28 жовтня, 09:00
На ринку схожа нерухомість податківця коштує близько 14 млн грн, що в його деклараціях менше у 14 разів
Дружина одеського податківця хизується люксовими Bentley і Range Rover
14 листопада, 12:50
Андрій Макаров не служив в армії, але на початку повномасштабного вторгнення підписав контракт із ЗСУ 
Захищав Україну у складі Третьої штурмової. Згадаймо Андрія Макарова
2 листопада, 09:00
Станіславу Мельничуку назавжди 24
Воював на найгарячіших позиціях біля Бахмута. Згадаймо Станіслава Мельничука
3 листопада, 09:00
Військова служба була для Богдана Олешка великим покликанням
Поліг під час виконання бойового завдання на Донеччині. Згадаймо Богдана Олешка
9 листопада, 09:00
Люди «зависли» на висоті 60 метрів
В Одесі люди застрягли на екстремальному атракціоні заввишки 60 метрів
9 листопада, 18:50
Юрію Боднарюку назавжди 42 роки
Пішов у військкомат у перший день війни. Згадаймо Юрія Боднарюка
14 листопада, 09:00
Ярослав Сас нагороджений відзнакою Головнокомандувача Збройних сил України «Золотий хрест»
Більше року вважався зниклим безвісти. Згадаймо Ярослава Саса
22 листопада, 09:00
Володимиру Гакману назавжди 26 років
Снайпер Третьої штурмової поліг у районі Покровська. Згадаймо Володимира Гакмана
Вчора, 09:00

Авто

В Одесі введено нову систему на світлофорах
В Одесі введено нову систему на світлофорах
Львів запроваджує безкоштовне паркування для ветеранів: деталі
Львів запроваджує безкоштовне паркування для ветеранів: деталі
Китай встановив автомобільний рекорд
Китай встановив автомобільний рекорд
Світові автомобільні гіганти масово тікають із Китаю в іншу країну
Світові автомобільні гіганти масово тікають із Китаю в іншу країну
Скільки заробляє Маск? Газета The Washington Post порівняла дохід мільярдера та вчителів США
Скільки заробляє Маск? Газета The Washington Post порівняла дохід мільярдера та вчителів США
Tesla забороняє китайські деталі для авто в США: що відомо
Tesla забороняє китайські деталі для авто в США: що відомо

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
Сьогодні, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua