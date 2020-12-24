Камери на дорогах. Автолюбителі зіштовхнулись з таємничою проблемою

Штраф можуть виписати, навіть якщо ви... не сідали за кермо

Водіїв автомобілів можуть штрафувати, навіть якщо вони нічого не порушували. Як повідомили «Главкому» у Патрульній поліції України, такі випадки трапляються часто.

Зі слів патрульних, щоб отримати штраф, необов’язково взагалі сідати за кермо. Таке трапляється через те, що шахраї підробляють чужі реєстраційні номери. При цьому марка, модель та колір «автомобіля-двійника» можуть не збігатись з «оригіналом».

Однак, бувають випадки, коли поліція не звертає увагу на розбіжності і відправляє штраф справжньому власнику автомобільного номера. А тому, у свою чергу, доводиться переконувати правоохоронців у тому, що він немає до порушення жодного відношення.

Документи, які свідчать про подібні випадки, є у розпорядженні «Главкома». У редакцію звернувся власник автомобіля Toyota RAV4, який отримав штраф за перевищення швидкості. Хоча у поліції визнали, що на фото, яке зафіксувала камера, швидкість перевищує Skoda, але з таким саме номером, як і RAV4.

«Але у цьому випадку водієві пощастило: злочинці «повісили» копію номерного знаку на автомобіль іншої марки. А ось якби марка та модель були ідентичними, довести свою невинуватість було б набагато складніше», – пояснюють у поліції.

Нагадаємо, у червні 2020 року в Україні почали працювати перші комплекси автоматичної фото- і відеофіксації порушення правил дорожнього руху. Поки що, так звані, камери працюють лише на Київщині. Станом на грудень 2020 року повноцінно працювало лише 50 камер.