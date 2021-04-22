Японці готують «водневий удар» по електромобілях

Двигун внутрішнього згоряння, який працює на водні

Японська Toyota працює над новим двигуном, який може стати альтернативою електромобілям

Щоб турбуватися про довкілля, не обов’язково переходити на електромобілі. Це можна робити і з двигунами внутрішнього згоряння, які скорочено називають ДВЗ. Цю тезу вирішили довести японці, які працюють над новим різновидом двигуна.

Це буде класичний ДВЗ з однією відмінністю – працюватиме він на водні.

Над новою водневою силовою установкою активно працює японська Toyota. Це буде 1,6-літровий трициліндровий турбодвигун, який замість бензину використовує водень.

Принцип роботи такого ДВЗ той самий. Однак викиди вуглекислого газу близькі до нульових. Невелика кількість парникових газів обумовлена лише спалюванням невеликої кількості моторного масла.

Крім екологічного зиску, водневий двигун має і інші переваги. По-перше, водень запалюється значно швидше бензину. А це означає, що такий мотор швидше реагує на «команди» від водія.

По-друге, за словами виробника, у водневих моторів зберігаються всі ознаки класичних ДВЗ, зокрема звук і вібрації. Звісно, що це, м’яко кажучи, суперечлива перевага. Але «петролхедам» сподобається.

Для випробувань водневого двигуни японці вирішили обрати Toyota Corolla у версії Sport. Цей автомобіль спеціально підготовлено за регламентом професійних перегонів.

Toyota – не єдина компанія, яка працює над розробкою екологічно чистого пального для двигунів внутрішнього згоряння. Схожий проєкт також розробляє Porsche. Детально про це «Главком.Техно» розповідав у матеріалі за цим посиланням.