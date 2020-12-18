Запуск автомобільного двигуна: як не потрібно це робити

Водіям розповіли, як не потрібно запускати двигун автомобіля

Фахівці вважають, що найнебезпечнішим є швидкий запуск автомобілів з дизельним мотором

Експерти рекомендують не поспішати під час запуску двигуна автомобіля через внутрішню діагностику, яку проводить електроніка.

Зазначається, що не можна перші секунди після включення запалення переривати процес і переводити ключ в положення «Старт».

На думку фахівців, час дуже важливий для правильного налаштування електроніки в автомобілі.

«Електроніка сучасного автомобіля недарма починає опитувати технічні системи та проводити внутрішню діагностику. Крім виявлення можливих несправностей, програма, прописана в пам’яті електронного блоку управління, збирає дані про навколишнє оточення і кліматичні умови», – зазначають експерти.

Фахівці вважають, що найнебезпечнішим є швидкий запуск автомобілів з дизельним мотором.

Уся річ в тому, що пальне може неповністю згоріти, циліндри нерівномірно працювати, а фільтри забруднитися продуктами розпаду солярки.

Раніше відомий автогонщик і волонтер Олексій Мочанов розповів, як правильно заводити автомобіль в мороз. Експерт радить українцям не довго прогрівати свої машини.

Джерело: ТСН