  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Авто

    Запуск автомобільного двигуна: як не потрібно це робити

    • Розсилка
    Водіям розповіли, як не потрібно запускати двигун автомобіля - Запуск автомобільного двигуна: як не потрібно це робити
    Водіям розповіли, як не потрібно запускати двигун автомобіля

    Фахівці вважають, що найнебезпечнішим є швидкий запуск автомобілів з дизельним мотором

    Експерти рекомендують не поспішати під час запуску двигуна автомобіля через внутрішню діагностику, яку проводить електроніка.

    Зазначається, що не можна перші секунди після включення запалення переривати процес і переводити ключ в положення «Старт».

    На думку фахівців, час дуже важливий для правильного налаштування електроніки в автомобілі.

    «Електроніка сучасного автомобіля недарма починає опитувати технічні системи та проводити внутрішню діагностику. Крім виявлення можливих несправностей, програма, прописана в пам’яті електронного блоку управління, збирає дані про навколишнє оточення і кліматичні умови», – зазначають експерти.

    Фахівці вважають, що найнебезпечнішим є швидкий запуск автомобілів з дизельним мотором.

    Уся річ в тому, що пальне може неповністю згоріти, циліндри нерівномірно працювати, а фільтри забруднитися продуктами розпаду солярки. 

    Раніше відомий автогонщик і волонтер Олексій Мочанов розповів, як правильно заводити автомобіль в мороз. Експерт радить українцям не довго прогрівати свої машини.

    Джерело: ТСН

    Теги: машини автомобіль пальне
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies