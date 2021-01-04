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    Авто

    Звільнений працівник Mercedes-Benz викрав бульдозер і розтрощив 50 нових авто (фото, відео)

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    <p>Чоловік на бульдозері пошкодив близько 50 машин, а сума збитку перевищує позначку у 2 млн євро</p> - Звільнений працівник Mercedes-Benz викрав бульдозер і розтрощив 50 нових авто (фото, відео)

    Чоловік на бульдозері пошкодив близько 50 машин, а сума збитку перевищує позначку у 2 млн євро

    Бульдозером керував 38-річний чоловік, який раніше працював на заводі, але був звільнений в рамках оптимізації виробництва

    Колишній працівник заводу Mercedes-Benz Espana знищив понад 50 автомобілів німецької марки в знак протесту проти масових звільнень.

    За інформацією місцевих ЗМІ, 38-річний чоловік викрав важкий бульдозер Caterpillar, дістався до фабрики Mercedes-Benz в місті Віторія-Гастейс на півночі Іспанії, зруйнував ворота і почав таранити нові мінівени.

    Чоловік на бульдозері пошкодив близько 50 машин, а сума збитку перевищує позначку у 2 млн євро. Деякі машини отримали настільки серйозні ушкодження, що не підлягають відновленню.

    Іспанські журналісти з’ясували, що бульдозером керував 38-річний чоловік, який раніше працював на заводі, але був звільнений в рамках оптимізації виробництва. «Месник» викрав спецтехніку в передмісті Віторії і подолав 21 кілометр, руйнуючи по шляху дорожні знаки і припарковані машини.

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    Звільнений працівник Mercedes-Benz викрав бульдозер і розтрощив 50 нових авто (фото, відео)
    Звільнений працівник Mercedes-Benz викрав бульдозер і розтрощив 50 нових авто (фото, відео)
    Звільнений працівник Mercedes-Benz викрав бульдозер і розтрощив 50 нових авто (фото, відео)
    Звільнений працівник Mercedes-Benz викрав бульдозер і розтрощив 50 нових авто (фото, відео)
    Звільнений працівник Mercedes-Benz викрав бульдозер і розтрощив 50 нових авто (фото, відео)
    Звільнений працівник Mercedes-Benz викрав бульдозер і розтрощив 50 нових авто (фото, відео)

    Автоматизовану лінію Mercedes-Benz бульдозер пошкодити не встиг, хоча саме вона була метою зловмисника – недавно на підприємстві з’явилися сучасні роботи, які і дозволили керівництву почати скорочення штату робітників.

    Правоохоронні органи Іспанії затримали водія бульдозера і висунули йому звинувачення. В інциденті ніхто не постраждав, тому чоловікові обрали запобіжний захід, не пов’язаний з позбавленням волі. 

    Теги: автопром Іспанія завод машини автомобіль
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