Звільнений працівник Mercedes-Benz викрав бульдозер і розтрощив 50 нових авто (фото, відео)
Чоловік на бульдозері пошкодив близько 50 машин, а сума збитку перевищує позначку у 2 млн євро
Бульдозером керував 38-річний чоловік, який раніше працював на заводі, але був звільнений в рамках оптимізації виробництва
Колишній працівник заводу Mercedes-Benz Espana знищив понад 50 автомобілів німецької марки в знак протесту проти масових звільнень.
За інформацією місцевих ЗМІ, 38-річний чоловік викрав важкий бульдозер Caterpillar, дістався до фабрики Mercedes-Benz в місті Віторія-Гастейс на півночі Іспанії, зруйнував ворота і почав таранити нові мінівени.
Чоловік на бульдозері пошкодив близько 50 машин, а сума збитку перевищує позначку у 2 млн євро. Деякі машини отримали настільки серйозні ушкодження, що не підлягають відновленню.
Іспанські журналісти з’ясували, що бульдозером керував 38-річний чоловік, який раніше працював на заводі, але був звільнений в рамках оптимізації виробництва. «Месник» викрав спецтехніку в передмісті Віторії і подолав 21 кілометр, руйнуючи по шляху дорожні знаки і припарковані машини.
Автоматизовану лінію Mercedes-Benz бульдозер пошкодити не встиг, хоча саме вона була метою зловмисника – недавно на підприємстві з’явилися сучасні роботи, які і дозволили керівництву почати скорочення штату робітників.
Правоохоронні органи Іспанії затримали водія бульдозера і висунули йому звинувачення. В інциденті ніхто не постраждав, тому чоловікові обрали запобіжний захід, не пов’язаний з позбавленням волі.