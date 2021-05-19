Китайці показали найменший в світі смартфон на Android

Китайська компанія презентувала найменший в світі смартфон на Android з фізичною клавіатурою

Китайський стартап Unihertz презентував смартфон Titan Pocket, який позиціонується як найменший у світі гаджет під управлінням операційної системи Android 11 з повноцінною фізичною клавіатурою.

Габарити апарату складають 132,5 х 73,2 х 16,8 міліметра.

Смартфон отримав 3,1-дюймовий сенсорний екран роздільною здатністю 716 х 720 пікселів.

Основою моделі став 8-ядерний процесор MediaTek P70 тактовою частотою 2,1 ГГц.

Передбачено 6 Гбайт оперативної і 128 Гбайт постійної пам'яті.

Є датчик NFC для безконтактної оплати покупок, сканер відбитків пальців, підтримка двох SIM-карт, а також інфрачервоний порт, завдяки якому гаджет можна використовувати як пульт дистанційного керування.

Основна камера смартфона має 16 мегапікселів, фронтальна - 8 мегапікселів.

Смартфон можна придбати за 211 доларів. Приблизно за ці ж гроші також можна купити новинку від Sony – компактний смартфон Xperia Ace 2. Всі деталі – за посиланням.

Також днями дебютував китайський смартфон з батареєю рекордної ємності. В режимі очікування девайс може «прожити» місяць. Всі подробиці – за посиланням.