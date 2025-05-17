iPhone 17 Air стане першим смартфоном Apple з акумулятором нового типу

Нова технологія забезпечує на 15% більшу місткість порівняно з традиційними акумуляторами такого ж розміру

Майбутній iPhone 17 Air стане найтоншим смартфоном в історії Apple та першим у лінійці, що отримає акумулятор нового покоління – кремній-вуглецеву батарею. Такі батареї вже активно використовуються в Android-пристроях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За даними видання, нова технологія забезпечує на 15% більшу місткість порівняно з традиційними акумуляторами такого ж розміру, що особливо важливо для ультратонкого корпусу завтовшки лише 5,5 мм.

Завдяки високій щільності батареї та енергоефективності iOS, новинка матиме автономність, подібну до сучасних моделей iPhone, попри менші габарити. Смартфон також буде оснащений енергоощадним модемом C1, вже знайомим користувачам за iPhone 16e. Водночас у iPhone 17 Air не буде надширококутної камери, звільнене місце використають під акумулятор.

Японська компанія TDK вже підготувала поставки нових АКБ, а в майбутньому планує перейти на батареї з чистим кремнієм, які можуть зберігати до 10 разів більше енергії.

Зазначається, що технологія кремнієво-анодної батареї може бути застосована до різних розмірів елементів для використання в різних продуктах, від гаджетів до електромобілів. TDK очікує, що світове виробництво смартфонів зросте на 1% до 12 млрд одиниць цього року, хоча попереджається, що торгова політика США може в кінцевому підсумку перекреслити це зростання.

Нагадаємо, компанія Apple готується до традиційного вересневого анонсу нової лінійки iPhone 17, але цього року вона вирішила змінити підхід. Замість моделі Plus компанія представить iPhone 17 Air – тонший і легший смартфон. Однак, згідно з останніми даними, Apple не впевнена у його популярності серед користувачів.