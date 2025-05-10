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Як вибрати смартфон у 2025 році: гід для розумної покупки

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Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Як вибрати смартфон у 2025 році: гід для розумної покупки

Смартфон давно перестав бути просто засобом зв'язку

Ринок смартфонів у 2025 році пропонує широку гаму пристроїв: від над бюджетних до флагманів преміум-класу. Смартфон давно перестав бути просто засобом зв'язку – це водночас фотоапарат, навігатор, платіжний інструмент і навіть робоча станція. У цій статті ми розглянемо найкращі моделі, доступні цього року, та дамо поради для різних бюджетів і сценаріїв використання.

У центрі уваги – смартфони всіх сегментів: від наддоступного Realme C53, який можна знайти менше ніж за 6 000 грн, до преміальних пристроїв на зразок iPhone 16, iPhone 16 Pro Max, Samsung Galaxy S25 Ultra і Xiaomi 15 Ultra. Незалежно від того, чи шукаєте ви перший гаджет для дитини, чи заміну старому флагману – у цьому гіді знайдеться відповідь.

Бюджетний сегмент: максимум за мінімум

Цей сегмент охоплює пристрої до 14 000 грн, які забезпечують базову функціональність, стабільну роботу й прийнятну якість фото. Підійде для нетребувальних користувачів, літніх людей або як додатковий смартфон.

Рекомендовані моделі:

  1. Realme C53 – 6.74" дисплей 90 Гц, процесор Unisoc T612, 5000 мАг, швидка зарядка 33 Вт. Проста модель із сучасним виглядом.
  2. Redmi 13C – Helio G85, 6.74" дисплей, 50 Мп камера, 5000 мАг. Надійний варіант для повсякденних задач.
  3. Samsung Galaxy A05s – Snapdragon 680, 4/64 ГБ, підтримка NFC, One UI Core. Збалансоване рішення для поціновувачів бренду.
  4. Motorola Moto G13 – стереозвук, чистий Android, компактні габарити. Підходить для тих, хто шукає щось просте, але якісне.

Ці моделі потрапили до списку через оптимальне співвідношення вартості та функціональності. Вони мають достатню продуктивність для щоденних завдань, хорошу автономність та стабільну роботу інтерфейсу. У цій категорії не вистачає потужних камер, екранів високої якості та довготривалої підтримки оновлень – все це ви знайдете у смартфонах середнього сегмента

Середній сегмент: найкраще співвідношення ціни та можливостей

У категорії смартфонів середнього рівня, які у 2025 році коштують до 28–30 тисяч гривень, представлені моделі з якісними дисплеями, сучасними процесорами та камерами, що забезпечують гідну зйомку. Ці пристрої орієнтовані на користувачів, яким важлива не лише базова функціональність, а й додаткові можливості – при цьому без переплати за преміум-клас.

Серед актуальних моделей варто звернути увагу на такі:

  • Samsung Galaxy A55 – оснащений AMOLED-дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц, процесором Exynos 1480, має захист від вологи за стандартом IP67 і металеву рамку.
  • Realme 12 Pro+ – модель на базі Snapdragon 7s Gen 2, з камерою, що підтримує 3-кратний перископічний зум, OLED-дисплеєм та швидкою зарядкою потужністю 67 Вт.
  • iPhone 14 Pro Max (вживаний) – попри те, що це не новинка, пристрій із процесором A16 Bionic і ProMotion-дисплеєм залишається актуальним, особливо на вторинному ринку.
  • Google Pixel 8a – акцент зроблений на програмному забезпеченні, зокрема фотовозможностях на базі штучного інтелекту. Пристрій також підтримує оновлення Android протягом 7 років.

Моделі середнього сегмента у 2025 році пропонують стабільну продуктивність, покращені камери, дисплеї з високою плавністю і триваліший цикл оновлень. Водночас, деяким пристроям у цій категорії може бракувати флагманських процесорів, преміальних матеріалів корпусу або розширеної інтеграції з екосистемами брендів.

Флагманський сегмент: безкомпромісна якість

Флагмани – для тих, хто хоче максимум від смартфона. Це пристрої з топовими процесорами, дисплеями, камерами, швидкою зарядкою та флагманською підтримкою ПЗ. У 2025 році лідерами залишаються iPhone 16, iPhone 16 Pro Max, Galaxy S25 Ultra та Xiaomi 15 Ultra.

Як вибрати смартфон у 2025 році: гід для розумної покупки фото 1

Рекомендовані моделі:

  1. iPhone 16 – новий рівень оптимізації iOS, покращене енергозбереження, A18 чіп, стабільність та довга підтримка. Один із найпопулярніших смартфонів року.
  2. iPhone 16 Pro Max – A18 Pro, LTPO OLED-дисплей 120 Гц, надпотужні камери з AI, екосистема Apple у повному обсязі.
  3. Samsung Galaxy S25 Ultra – 200 Мп камера, S Pen, Snapdragon 8 Gen 4, AMOLED 144 Гц. Ідеал для творчості та бізнесу.
  4. Xiaomi 15 Ultra – співпраця з Leica, Snapdragon 8 Gen 4, 90W зарядка, дисплей QHD+, привабливий цінник у порівнянні з іншими флагманами.

Вибір без компромісів. Вони пропонують найкращу продуктивність, передові камери, дисплеї з високою яскравістю та плавністю, розширену підтримку оновлень і функції, які доступні лише у топових пристроях. Разом з тим, висока ціна пояснюється преміальними матеріалами, ексклюзивними можливостями та інноваціями, які ще тільки з'являтимуться в середньому сегменті.

Ключові моменти при виборі смартфона

При виборі смартфона у 2025 році варто враховувати:

  • Автономність: шукайте батарею від 5000 мАг, швидку зарядку
  • Дисплей: перевага за AMOLED-екранами з високою частотою оновлення
  • Камера: наявність оптичної стабілізації, AI-функцій
  • Підтримка оновлень: чим довше, тим краще
  • Екосистема: якщо вже користуєтесь Apple або Samsung – залишайтесь у рамках бренду

Правильний вибір смартфона – це не про гонитву за новинками, а про відповідність вашим потребам. Якщо ви вагаєтесь, звертайтесь за порадою: завжди допоможу обрати найкращий варіант!

Теги: Apple смартфон гаджет Xiaomi Realme Pixel Leica

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