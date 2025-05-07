Google висміяла ще не випущений iPhone 17 Air: що не так із смартфоном

Компанія Apple виділила лише 10% своїх виробничих потужностей на випуск найтоншого iPhone

Компанія Apple готується до традиційного вересневого анонсу нової лінійки iPhone 17, але цього року вона вирішила змінити підхід. Замість моделі Plus компанія представить iPhone 17 Air – тонший і легший смартфон. Однак, згідно з останніми даними, Apple не впевнена у його популярності серед користувачів. Про це повідомляє «Главком» із посилання на Spyglass.

За інформацією медіа, компанія Apple виділила лише 10% своїх виробничих потужностей на випуск iPhone 17 Air, тоді як основний акцент зроблено на моделях iPhone 17 Pro Max та Pro, які отримають 40% і 25% відповідно. Причиною такого обмеженого виробництва можуть бути компроміси, на які довелося піти Apple через тонкий корпус пристрою.

Натомість компанія Google у своєму новому рекламному відео висміяла ще не випущений iPhone 17 Air. Його дизайн, за чутками, буде копіювати стиль телефонів Pixel.

У невеликому гумористичному ролику Google демонструє діалог між її фірмовим Pixel та iPhone, де перший реагує на злитий дизайн iPhone 17 Air і згадує функції, скопійовані Apple за останні кілька років, на кшталт нічного режиму та Circle to Search. Також Google сміється над віджетами, які з'явилися на iOS, але були на Android за багато років до цього.

Що відомо про новий iPhone 17 Air?

За останньою відомою інформацією, Apple восени цього року разом з основними смартфонами iPhone 17 планує представити новий iPhone 17 Air. Він має стати одним із найтонших смартфонів в історії. Його товщина, за чутками, складе лише 5,5 мм, що змусило компанію піти на значні компроміси, зокрема зменшити розмір батареї.

Щоб компенсувати цей недолік, Apple планує випустити спеціальний чохол з вбудованим акумулятором, який заряджатиме смартфон через USB-C або MagSafe. Тому що очікується, що лише 60-70% користувачів зможуть використовувати iPhone 17 Air протягом дня без підзарядки, тоді як у стандартних моделей цей показник сягає 80-90%.

Однак додатковий акумуляторний чохол може зробити пристрій таким же за товщиною, як iPhone 17 Pro, що ставить під питання переваги ультратонкого дизайну.

Також iPhone 17 Air, скоріш за все, матиме лише одну задню камеру та процесор Apple A19. Очікується, що ця модель замінить iPhone 16 Plus у лінійці компанії.

Нагадаємо, що ЄС оштрафував Apple на €500 млн і Meta на €200 млн за порушення нових антимонопольних правил Digital Markets Act (DMA). Apple покарали за обмеження розробників App Store у перенаправленні користувачів на зовнішні платформи.

Також за даними Bloomberg введення Дональдом Трампом імпортних мит у розмірі 145% на всі товари з Китаю загрожувало Apple серйозними проблемами. Проте адміністрація США пізніше ухвалило рішення, щоб вивести з-під додаткових тарифів смартфони, планшети і комп'ютери вберегло компанію «від найважчої кризи з часів пандемії Covid-19».