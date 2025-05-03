Відомий художник ХІХ століття зобразив на картині жінку з «ґаджетом» у руках (фото)

Полотно австрійського митця стало вірусним через те, що у руках дівчини був помічен нібито смартфон

Картина австрійського художника XIX століття Фердинанда Вальдмюллера «Очікувана» викликала ажіотаж, адже зображена на ній дівчина виглядає так, ніби тримає в руках смартфон. Як інформує «Главком», про це пише T4.

Картина «Очікувана» стала сенсацією ще у 2017 році, коли її виставили в мюнхенському музеї. У 2025-му інтернет знову обговорює загадковий предмет у руках дівчини.

Як згодом пояснили представники галереї, у руках дівчини насправді не сучасний гаджет, а гімналь – молитовник або книга духовних гімнів, що був поширеним атрибутом побожної молоді у XIX столітті. Тому сцена, яка на перший погляд викликала асоціації з цифровою ерою, насправді відображає момент релігійної зосередженості.

Ідея про «смартфон» на картині належить Пітеру Расселу, який у розмові з Motherboard зазначив, що технологічний прогрес вплинув на наше бачення мистецтва: у 1860-х ніхто не мав сумнівів, що дівчина тримає гімналь, але сьогодні більшість одразу думає про гаджет.

Картина Георга Вальдмюллера фото: Wikipedia

Ця ситуація стала прикладом того, як змінюється сприйняття мистецтва в різні епохи. Картина, написана у XIX столітті, спровокувала футуристичні інтерпретації у XXI. Попри скепсис фахівців щодо «подорожі в часі», вони визнають – інтерес публіки до таких сюжетів доводить: старі шедеври не втрачають актуальності навіть у добу смартфонів.

Раніше картину анонімного британського художника Бенксі Crude Oil (Vettriano) продали на аукціоні Sothebyʼs за 4,3 млн фунтів стерлінгів ($5,5 млн). Її виставив на продаж учасник американського панк-рок-гурту Blink-182 Марк Хоппус.

Раніше стало відомо, що у Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» буде зберігатися робота Бенксі «Жінка в протигазі».