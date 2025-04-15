Як Трамп врятував Apple від кризи – деталі від Bloomberg

Apple була на межі кризи до того, як Трамп поступився із тарифами

Bloomberg: Apple продає від 220 до 230 млн iPhone щорічно, причому приблизно третина з них йде в США

Введення Дональдом Трампом імпортних мит у розмірі 145% на всі товари з Китаю загрожувало Apple серйозними проблемами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Рішення адміністрації США, що було ухвалене пізніше, вивести з-під додаткових тарифів смартфони, планшети і комп'ютери вберегло компанію «від найважчої кризи з часів пандемії Covid-19».

Як зазначає агентство, відразу після оголошення Трампом про введення 145% мита в Apple почали розробляти екстрені заходи щодо порятунку бізнесу. Компанія, зокрема, збиралася переналаштувати свій ланцюжок постачання так, щоб виробляти більше iPhone для США в Індії. Це дозволило б уникнути таких високих імпортних мит та значного зростання цін на смартфони, зазначає Bloomberg.

Однак агентство додає, що здійснити цей план у будь-якому разі було б дуже непросто. За підрахунками Morgan Stanley, 87% iPhone виробляють у Китаї. Там же найближчим часом розпочнеться й збирання новітньої моделі iPhone 17. Приблизно чотири з п'яти iPad також виробляються в Китаї, як і 60% комп'ютерів Mac. І навіть у разі успішних переговорів із новими постачальниками це рішення майже напевно призвело б до зростання цін на продукцію.

«Хоча Трамп підштовхує Apple до того, щоб виробляти iPhone у США, брак вітчизняних інженерів і виробничих потужностей робить це практично неможливим у короткостроковій перспективі», – пише Bloomberg.

До слова, компанія Apple організувала вантажні рейси, щоб переправити з Індії до США 600 тонн iPhone, або 1,5 млн одиниць, намагаючись обійти тарифи президента Дональда Трампа.