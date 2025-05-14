Керування мозком: Apple тестує нове управління iPhone

Метою Apple є розробка способів перетворення мозкових сигналів через інтерфейси «мозок-комп'ютер» на можливість вибору, навігації та взаємодії

Apple анонсувала масштабне оновлення функцій доступності

Компанія Apple активно розробляє технологію, яка дозволить користувачам керувати iPhone та іншими пристроями Apple за допомогою мозкових сигналів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 9to5Mac.

Згідно з інформацією The Wall Street Journal, Apple співпрацює зі сторонніми розробниками для інтеграції цієї технології. Особливу увагу приділено компанії Synchron, яка створила пристрій Stentrode. Цей стентоподібний імплантат вводиться у вену в руховій корі головного мозку та за допомогою електродів зчитує мозкові сигнали. З 2019 року Stentrode було імплантовано вже десятьом людям.

Метою Apple є розробка способів перетворення цих мозкових сигналів через інтерфейси «мозок-комп'ютер» (BCI) на можливість вибору, навігації та взаємодії з інтерфейсами iPhone, iPad, Mac та Apple Vision Pro. BCI від Synchron імплантується малоінвазивним ендоваскулярним методом через яремну вену.

Дослідники вважають, що такі інтерфейси, як Stentrode та Neuralink, можуть кардинально змінити спосіб взаємодії з технологіями для людей з захворюваннями, такими як бічний аміотрофічний склероз (БАС).

У статті Wall Street Journal розповідається історія Марка Джексона, пацієнта з БАС, який є одним із перших учасників випробувань імплантату Stentrode. Завдяки цьому імплантату та гарнітурі віртуальної реальності Apple Vision Pro він зміг віртуально відвідати Швейцарські Альпи. Джексон також навчається керувати своїми iPhone, iPad та Vision Pro через зв'язок між імплантатом Stentrode та операційними системами Apple.

Марк Джексон відзначає, що технологія Synchron перебуває на ранній стадії розробки та їй не вистачає деяких ключових функцій фото: Synchron

Хоча сам Марк Джексон відзначає, що технологія Synchron перебуває на ранній стадії розробки та їй не вистачає деяких ключових функцій, робота Apple є важливим кроком уперед у розвитку BCI. Очікується, що в iOS 19 та visionOS 3, які вийдуть цієї осені, Apple додасть ширшу підтримку BCI через новий протокол для Switch Control, що дозволить користувачам з BCI керувати своїми пристроями без фізичних рухів.

Крім того, в iOS 19 буде значно спрощено функцію «Персональний голос», представлену в iOS 17. Тепер користувачам потрібно буде записати лише 10 фраз (раніше 150), а обробка голосу займе менше хвилини (раніше кілька годин). Apple стверджує, що якість згенерованого голосу стане ще плавнішою та природнішою.

Нагадаємо, компанія Apple готується до традиційного вересневого анонсу нової лінійки iPhone 17, але цього року вона вирішила змінити підхід. Замість моделі Plus компанія представить iPhone 17 Air – тонший і легший смартфон. Однак, згідно з останніми даними, Apple не впевнена у його популярності серед користувачів.