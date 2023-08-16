Справа Князєва: детективи досліджують вміст телефону судді, але доказом проти нього він не буде

Телефон може бути використаний, як доказ в інших провадженнях, пов'язаних із Верховним Судом

Детективи Спеціальної антикорупційної прокуратури вивчають вміст мобільного телефону ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва. Про це заявив керівник САП Олександр Клименко на брифінгу.

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«Телефон Князєва на даний час розблокований, перебуває в стінах НАБУ, і детективи здійснюють огляд його вмісту. Можна сказати, як доповідали мені детективи, про те, що на цю справу, де повідомлено про підозру колишньому голові Верховного Cуду і його спільнику, що цей телефон не буде доказом», – сказав Клименко.

Він зазначив, що цей телефон може бути використаний, як доказ в інших провадженнях, пов'язаних із Верховним Судом.

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Як повідомлялося, 15 травня НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали голову ВС Князєва та вилучили 2,7 млн дол.

До відома, 16 травня голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та адвокату, викритим на отриманні $2,7 млн неправомірної вигоди, повідомили про підозру. Також Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ заявили про участь у схемі хабарництва голови Верховного суду Всеволода Князєва бізнесмена Костянтина Жеваго.

16 травня під час пленуму Верховного Суду 140 суддів підтримали висловлення недовіри Князєву. Судді також ухвалили постанову пленуму ВС про припинення його повноважень.

17 травня Вищий антикорупційний суд відмовився задовольнити скаргу захисту Князєва на його затримання.

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18 травня Вища рада правосуддя задовольнила подання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про надання дозволу на утримання Князєва під вартою. Того ж дня Вищий антикорупційний суд обрав ексголові Верховного Суду запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 107,3 млн грн.

31 травня Апеляційна палата ВАКС зменшила заставу Князєву до 75 млн грн. 26 травня пленум обрав новим головою Верховного Суду Станіслава Кравченка. До цього він очолював Касаційний кримінальний суд у складі ВС.