Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Справа Князєва: детективи досліджують вміст телефону судді, але доказом проти нього він не буде

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Справа Князєва: детективи досліджують вміст телефону судді, але доказом проти нього він не буде
16 травня голові Верховного Суду Всеволоду Князєву було повідомлено про підозру
фотоз відкритих джерел

Телефон може бути використаний, як доказ в інших провадженнях, пов'язаних із Верховним Судом

Детективи Спеціальної антикорупційної прокуратури вивчають вміст мобільного телефону ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва. Про це заявив керівник САП Олександр Клименко на брифінгу.

«Телефон Князєва на даний час розблокований, перебуває в стінах НАБУ, і детективи здійснюють огляд його вмісту. Можна сказати, як доповідали мені детективи, про те, що на цю справу, де повідомлено про підозру колишньому голові Верховного Cуду і його спільнику, що цей телефон не буде доказом», – сказав Клименко.

Він зазначив, що цей телефон може бути використаний, як доказ в інших провадженнях, пов'язаних із Верховним Судом.

Як повідомлялося, 15 травня НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали голову ВС Князєва та вилучили 2,7 млн дол.

До відома, 16 травня голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та адвокату, викритим на отриманні $2,7 млн неправомірної вигоди, повідомили про підозру. Також Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ заявили про участь у схемі хабарництва голови Верховного суду Всеволода Князєва бізнесмена Костянтина Жеваго.

16 травня під час пленуму Верховного Суду 140 суддів підтримали висловлення недовіри Князєву. Судді також ухвалили постанову пленуму ВС про припинення його повноважень.

17 травня Вищий антикорупційний суд відмовився задовольнити скаргу захисту Князєва на його затримання.

18 травня Вища рада правосуддя задовольнила подання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про надання дозволу на утримання Князєва під вартою. Того ж дня Вищий антикорупційний суд обрав ексголові Верховного Суду запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 107,3 млн грн.

31 травня Апеляційна палата ВАКС зменшила заставу Князєву до 75 млн грн. 26 травня пленум обрав новим головою Верховного Суду Станіслава Кравченка. До цього він очолював Касаційний кримінальний суд у складі ВС.

Читайте також: $3 млн хабаря: що відомо про суддю Князєва та його диван
Теги: прокуратура Олександр Клименко телефон Антикорупційний суд правосуддя

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вбивство військового сталося під час дорожнього конфлікту
Вбивство військового у Києві. Суд випустив двох підозрюваних
Сьогодні, 15:07
Російський диктатор Володимир Путін
Чи можливий арешт Путіна, поки він при владі? Держдеп США відповів
14 серпня, 22:57
Андрій Пальчук
Лікувати онкохворих? Батюшка Московської церкви пояснив, навіщо йому останній айфон
6 серпня, 07:11
Однак одна із проблем сучасних технологій – кіберзагроза
Телефон заражено вірусами? П’ять ознак, які можуть вказати на проблему
29 липня, 10:50
У разі внесення застави Сальніков має носити електронний браслет, а також не спілкуватися зі свідками у справі
Суд обрав запобіжний захід голові Державної судової адміністрації Сальнікову
28 липня, 14:28
Правознавці наголошують на проведенні сепарації вимушених колаборантів від свідомих
Правознавець пропонує звузити коло колаборантів
28 липня, 09:04
ДБР затримало скандально відомого одеського воєнкома
ДБР затримало скандально відомого одеського воєнкома
24 липня, 11:13
У межах провадження 21 липня на підставі ухвал суду проводяться одночасні обшуки за 20 адресами у м. Києві, Київській та Одеській областях
Правоохоронці проводять обшуки в «Київавтодорі»
21 липня, 16:45
Польський лікар намагався винести біозразок з грузинської лікарні
Польський лікар опинився у центрі скандалу через Саакашвілі
17 липня, 13:07

Події в Україні

Справа Князєва: детективи досліджують вміст телефону судді, але доказом проти нього він не буде
Справа Князєва: детективи досліджують вміст телефону судді, але доказом проти нього він не буде
Міський голова Монастириська дивом врятувався від російського «Ланцета» (фото)
Міський голова Монастириська дивом врятувався від російського «Ланцета» (фото)
Вбивство військового у Києві. Суд випустив двох підозрюваних
Вбивство військового у Києві. Суд випустив двох підозрюваних
Переполох в окупованому Криму. СБУ отримує відео з камер Керченського мосту
Переполох в окупованому Криму. СБУ отримує відео з камер Керченського мосту
ЗСУ показали, як звільняли Урожайне (відео)
ЗСУ показали, як звільняли Урожайне (відео)
Росія готує теракт на ЗАЕС? Заява української розвідки
Росія готує теракт на ЗАЕС? Заява української розвідки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
«Батьківщина» підготувала законопроєкт, що має збільшити фінансування на лікування поранених
15K
Путін ухвалив рішення підірвати Запорізьку АЕС? Соцмережі заявили про загрозу
7437
У столичному парку з’явився стенд із памʼятником князю Володимиру, як у Москві (фото)
7094
На війні РФ проти України вперше загинув учасник одного з найвпливовіших у секторі Газа кланів
6310
Біженка з України розірвала шлюб із фанатиком УПЦ МП
6251
Гауляйтерка окупованої Кирилівки на Запоріжжі опинилась «на підвалі» у росіян

Новини

Окупанти вдаються до постановочних зйомок своїх успіхів – Генштаб
Сьогодні, 07:07
Спека, місцями короткочасний дощ: прогноз погоди на 16 серпня
Сьогодні, 05:27
16 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:28
На Запоріжжі стався бій між підрозділами окупантів: подробиці від Генштабу
Вчора, 07:44
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Вчора, 05:31
Сухо та спекотно: прогноз погоди на 15 серпня
Вчора, 04:55

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту