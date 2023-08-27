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Збитки на мільйони: злодії у Туреччині винахідливо пограбували 47 готелів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Збитки на мільйони: злодії у Туреччині винахідливо пограбували 47 готелів
Поліція уже знайшла винних у пограбуваннях
фото: sozcu

У справі уже заарештовано 11 підозрюваних

Оригінальний спосіб шахрайства винайшли на турецькому курорті Ізмір: винахідливі шахраї пограбували 47 готелів на цілих 15 млн. турецьких лір (більше 20 млн гривень). Про це пише видання T24.

Принаймні, як повідомляє пресслужба Управління боротьби з шахрайством Ізмірського на майже однакову схему шахрайства поскаржилися 47 готелів. При цьому не уточнюється скільки готелів постраждали, але з контексту повідомлення випливає, що шахраї «обнесли» саме 47 готелів.

Схема була така: шахраї дзвонили на ресепшен готелю, представлялися власником готелю, який заявляв, що планує ремонт чи реновацію – і терміново на неї потрібні гроші. Таким чином у 47 довірливих співробітників було виманено корпоративних коштів в обсязі 15 млн. турецьких лір (понад 20 млн. грн).

Збитки на мільйони: злодії у Туреччині винахідливо пограбували 47 готелів фото 1

Як прозвітували у пресслужбі відомства, особи та адреси підозрюваних уже встановлено. Заарештовано 11 підозрюваних. У ході розслідування було вилучено 22 тисячі турецьких лір готівкою, телефон, сім-карти, 1 неліцензований пістолет та 1 неліцензовану мисливську рушницю.

Нагадаємо, співробітники п’ятизіркового готелю в Туреччині побили стільцями російського туриста. Про це повідомляє телеграм-канал Shot.Як зазначає видання, співробітники готелю побили росіянина, коли той поліз у бійку. У місцевій лікарні йому металевими скобами скріпили розсічену шкіру на голові, помазали мазями і зробили укол.

Shot повідомляє, що хлопець із Єгор'євська Микита полетів зі своєю дівчиною та сестрою відпочивати у Loxia Comfort Club у Сіді. Першого дня щаслива компанія пішла до ресторану при готелі, де Микита ув’язався у бійку. Прийшла охорона та адміністратор.

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Теги: гроші телефон ремонт розслідування охорона відео пістолет

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