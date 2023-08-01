Відсьогодні запрацювали нові правила поповнення карток у терміналах

Поповнення карток готівкою через термінали з 1 серпня потребуватиме телефона

Починаючи з 1 серпня, платникам буде необхідно вказувати свій номер мобільного телефона при внесенні готівки через термінали.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ці зміни встановлені Національним банком України у постановах № 90 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» та № 89 «Про внесення змін до Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні».

Починаючи з 1 серпня 2023 року, внесення готівки через платіжні пристрої, зокрема через термінали, буде вимагати додавання додаткових реквізитів до квитанцій. Зокрема, квитанції за результатами операцій із внесення готівки за допомогою терміналів для її зарахування на рахунки додатково повинні містити номер мобільного телефону платника.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Для зарахування грошей на рахунок платник повинен дотримуватися таких кроків:

Ввести номер свого мобільного телефона на екрані термінала.

Отримати одноразовий пароль на вказаний номер телефона, який буде надісланий повідомленням або з допомогою телефонного дзвінка.

Ввести одноразовий пароль на екрані термінала для підтвердження згоди на здійснення платіжної операції.

Отримати квитанцію про здійснену операцію.

З 1 серпня 2023 року, зазначені вимоги щодо введення номера мобільного телефона платника стосуються операцій з унесення готівки для її зарахування на рахунки за допомогою терміналів.

Водночас вони не поширюються на популярні платежі, які здійснюються через термінали, такі як:

Сплата комунальних послуг (квартплата, комунальні послуги, стаціонарний телефонний зв'язок, телебачення, електроенергія, газ, інтернет, охорона).

Оплата квитків на залізничних перевезеннях (включаючи приміські).

Оплата проїзду в міському і приміському транспорті (включаючи оплату електронних квитків для проїзду в такому транспорті).

Оплата маршрутних пасажирських перевезень.

Поповнення проїзних і транспортних карт для проїзду в міському і приміському транспорті.

Сплата податків, штрафів, адміністративних послуг, зборів та інших платежів до бюджету.

Раніше повідомлялося, що з 1 серпня на українців чекає ряд змін у багатьох сферах. Так, наприклад, на пенсіонерів чекатимуть солідні надбавки, а ВПО можуть втратити свої виплати. Також для підприємців у серпні скасують пільгу на сплату єдиного податку. В Україні в серпні продовжить працювати програма монетизації послуги дитячого оздоровлення та відпочинку.