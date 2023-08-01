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Столична влада звітує про ріст звернень жертв домашнього насильства

Діана Гасюк
glavcom.ua
Столична влада звітує про ріст звернень жертв домашнього насильства
У липні на київський телефон довіри надійшло понад 1,5 тисячі звернень
фото: Facebook

Протягом останнього місяця на 61% зросла кількість звернень на телефон довіри Київського міського центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству

Протягом липня Київський міський центр гендерної рівності, запобігання та протидії насильству отримав 1,509 звернень на телефон довіри, що є практично на 61% більше, ніж у червні. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, 378 жінок та 34 чоловіків звернулись саме через домашнє насильство.

Також помітно зросла кількість жінок, які разом з дітьми скористалися послугами кімнат кризового реагування та притулків. Протягом липня 19 жінок і 12 дітей знайшли притулок у кімнатах кризового реагування, а ще 6 жінок і 5 дітей звернулись до притулків для захисту та підтримки.

За словами Марини Хонди, протягом останнього місяця працівники мобільних бригад соціально-психологічної допомоги надали 93 консультації. Найбільше екстрених та планових виїздів мобільні бригади зробили до Шевченківського, Дніпровського, Деснянського та Оболонського районів столиці».

У результаті, 7 осіб потребували тимчасового безпечного перебування і були направлені до кімнат кризового реагування. Ще 16 осіб були перенаправлені до кейс-менеджерів для отримання довготривалої підтримки та консультування.

Заступниця голови КМДА наголосила на важливості не соромитися і звертатися до фахівців, якщо хтось відчуває погіршення самопочуття і потребує сторонньої допомоги.

Раніше повідомлялося, що 27 липня Київрада підписала меморандум про партнерство та співробітництво з Українським жіночим фондом.

У межах співпраці фонд допоможе з підготовкою столичних психологів. Вони після кваліфікованого навчання будуть організовувати регулярні психологічні сесії для фахівців, які першими контактують із постраждалими жінками та дівчатами. Київ став першим містом, яке підписало меморандум про співпрацю із Українським жіночим фондом.

Читайте також: Заступниця голови КМДА Марина Хонда: Притулки для жертв насильства переповнені
Теги: Київрада телефон домашнє насильство притулок Марина Хонда

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