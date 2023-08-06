Лікувати онкохворих? Батюшка Московської церкви пояснив, навіщо йому останній айфон

Ціна мобільного телефона iPhone 14 Pro Max, який купив московський батюшка, становить приблизно 58 тис. грн

Волонтерка Олена Ротарі виклала фото архідиякона Андрія Пальчука з Одеської єпархії УПЦ МП, який у магазині купує телефон iPhone 14 Pro Max. Після скандалу у соцмережі архідиякон Спасо-Преображенського кафедрального собору, який нещодавно зруйнували росіяни, заявив: дорогий телефон йому служить для того, щоб нібито знімати багато відеороликів для спасіння людей, збирати гроші і лікувати багато хвороб, серед яких часто трапляються онкозахворюванні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Коли ви кидаєте гроші на відновлення московського собору в Одесі, ви повинні розуміти, що ваші гроші йдуть на айфони. Наприклад, 9 січня, Андрій Пальчук, це спікер МП, купує телефон iPhone 14 Pro Max. Продовжуйте донатити росіянам», – написала Ротарі.

Своєю чергою архідиякон Андрій Пальчук заявив: iPhone треба, щоб знімати якісний контент, який допомагає рятувати людей.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Я молюсь за нашу державу, за наш народ, за нашу церкву, щоб врятуватися від ворога. Хочу вам сказати що цей iPhone служить для того, аби знімати багато відеороликів для спасіння людей, щоб назбирати гроші і вилікувати багато хвороб і серед них часто трапляються онкозахворюванні. І коли ви такі речі говорите треба спочатку поцікавитись, а потім говорити», – сказав Пальчук.

Він також почав виправдовуватися, що нібито має і звичайний телефон, яким користується постійно та показав його на відео.

Зараз ціна мобільного телефона iPhone 14 Pro Max становить 1450 євро (приблизно 58 тис. грн).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор – це найбільший православний храм Одеси. Він був закладений у 1794 році, у 1936 році зруйнований більшовиками. На початку 2000-х років був відновлений на колишньому місці.

Священники Української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП) звернулися до митрополита Онуфрія із закликом негайно та остаточно розірвати із російською православною церквою (РПЦ) після ворожого ракетного удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору в Одесі. Знищення одеського собору вони називають варварським. Духовенство просить скликати Собор УПЦ, де має відбутися остаточний розрив із РПЦ у зв’язку з геноцидом українців російськими окупантами. Представники московського патріархату переконані, що це єдиний спосіб для УПЦ бути вільною від російського впливу та відстоювати інтереси українського народу.