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Apple презентує iPhone 15 вже скоро. Названо дату

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Apple презентує iPhone 15 вже скоро. Названо дату
Попередні замовлення всіх чотирьох моделей лінійки iPhone 15, імовірно, почнуться 15 вересня
фото з відкритих джерел

Apple проведе свій захід 13 вересня о 20:00 за Києвом

Компанія Apple представляє нові смартфони щороку, зазвичай восени. Наприклад, торішня модель, iPhone 14, була анонсована 7 вересня 2022 року, а в продаж надійшла 16 вересня. 9to5Mac повідомляє, що дата виходу наступної моделі вже обрана.

Згідно з наявною інформацією, виробник планує анонсувати нові iPhone на третьому тижні вересня. Кілька джерел, знайомих із цим питанням, що мобільні оператори просять співробітників не брати вихідних 13 вересня через «великий анонс смартфонів». Хоча це не обов'язково означає саме презентацію Apple, жодних заходів інших відомих брендів не очікується. Навряд чи хтось наважиться на боротьбу за популярність з iPhone, а Google Pixel традиційно покажуть лише в другій половині жовтня.

Тож якщо ці припущення справдяться, Apple проведе свій захід 13 вересня о 20:00 за Києвом.

Попередні замовлення всіх чотирьох моделей лінійки iPhone 15, імовірно, почнуться 15 вересня.

Офіційний старт продажів відбудеться через тиждень, 22 вересня, хоча згідно з деякими чутками не всі моделі лінійки можуть стартувати в один день через затримки у графіку виробництва.

Варто зазначити, що компанія завжди презентувала свої новинки у вівторок, але торік зробила це в середу. Тож якщо й цього року буде так само, можна буде прогнозувати дату анонсу iPhone 16 у 2024 році.

Що відомо про нові iPhone

  • За чутками, iPhone 15 отримає новий дизайн зі злегка вигнутими краями й тоншими рамками навколо дисплея.
  • Цього разу всі чотири моделі будуть оснащені Dynamic Island і USB-C замість Lightning.
  • Очікується, що для моделей Pro Apple замінить рамку з нержавіючої сталі на нову, виготовлену з титану.
  • У той час як iPhone 15 і 15 Plus працюватимуть на процесорі A16 Bionic, який використовується в iPhone 14 Pro, iPhone 15 Pro і 15 Pro Max покладатимуться на новий чип A17.
  • Ексклюзивно для більшої моделі Pro Apple додасть новий перископний об'єктив для кращого оптичного зуму.
  • За деякими даними, ціни на нові iPhone можуть зрости на 200 доларів порівняно з поточним поколінням.

Нагадаємо, міністерство промисловості і торгівлі РФ (Мінпромторг РФ) заборонило співробітникам використовувати смартфони iPhone для ведення робочого листування.

Раніше компанія Apple відхилила заявку на перейменування Twitter на X.

До слова, Тайванська компанія Foxconn Technology Group, що є головним постачальником компонентів для Apple, збудує два заводи по виробництву комплектуючих в Індії з інвестиціями приблизно $500 млн.

Теги: телефон Apple смартфон

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