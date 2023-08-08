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На Харківщині планшет вбив 11-річну дівчинку

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Харківщині планшет вбив 11-річну дівчинку
Пристрій вибухнув під час зарядки
фото: Нацполіція

Остаточну причину смерті дитини встановить судово-медична експертиза

У Харківській області через вибух планшета загинула 11-річна дівчинка. Ґаджет вибухнув у руках дитини. Про це повідомили в поліції області. 

Зазначається, щр трагедія сталась у селі Павлівка Богодухівського району Харківської області 7 серпня о 1:05. За попередніми даними слідства, дитина гралась на планшеті, коли пристрій заряджався. Раптово він вибухнув. Від отриманих травм дитина загинула на місці трагедії. 

«За адресою виїжджала слідчо-оперативна група Богодухівського районного відділу поліції. Попередньо встановлено, що дівчина під час перегляду планшету, який перебував на зарядці, отримала смертельну травму від ураження струмом», – йдеться в повідомленні.

Остаточну причину смерті дитини встановить судово-медична експертиза. Триває слідство. 

Раніше «Главком» повідомляв, за яких умов заряджати телефон небезпечно.

А також як користуватися телефоном у літній період.

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Теги: телефон Харківщина дитина

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