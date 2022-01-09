Безпілотна вантажівка здійснила першу поїздку без водія (відео)

Американський стартап продемонстрував готовність свого автопілота до самостійної роботи

Каліфорнійський стартап TuSimple, що спеціалізується на автоматизації вантажного транспорту, успішно продемонстрував готовність свого автопілота до самостійної роботи.

Безпілотна вантажівка компанії без людини в кабіні проїхала 128 км по одному з найбільш активних маршрутів вантажних перевезень на заході США. Експеримент проходив на дорогах загального користування та завершився без зауважень зі сторони американських контролюючих органів.

Під час підготовки до рейсу у компанії вирішили поїхати по одному з головних вантажних маршрутів США.

Вантажівка рухалася у темний час доби – випробування розпочалися о 21:00. За словами представника компанії, велика кількість далекобійників працює саме пізно ввечері, при цьому це ще не ніч і на дорозі ще багато машин.

Безпілотний автомобіль їхав як вузькими дорогами, так і шосе, мав справу зі з’їздами та заїздами, зупинявся на світлофорах і перехрестях, а також змінював смуги руху, знаходячись посеред реального трафіку.

Поїздка завдовжки 128 км зайняла у вантажівки TuSimple близько 80 хвилин.

Вантажівку супроводжувала поліцейська машина. Вона трималася на відстані 1,5 км на випадок аварії. Крім цього, перед безпілотником на відстані 8 км та за ним на відстані близько кілометра їхали інженери-оператори – співробітники стартапу стежили за загальною ситуацією на дорозі та за можливими аномаліями у поведінці вантажівки.

Втім, автопілот подолав весь маршрут без жодних відхилень. До речі, вантажівка їхала не пустою і в результаті також успішно доставила вантаж.