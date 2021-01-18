Розробники показали новий український бойовий модуль «Воля»

Модуль «Воля» призначений для бою із броньованими й неброньованими, наземними й низьковисотними нешвидкісними цілями

В Україні показали новий бойовий модуль для бронетехніки під назвою «Воля», розробки Nova Technology.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Фото бойового модуля встановленого на бойову машину піхоти БМП-1 оприлюднив засновник Defence Blog Ділан Малясов у себе на своїй сторінці у Facebook.

За інформацією з сайту розробника, бойовий модуль «Воля» призначений для бою із броньованими й неброньованими, наземними й низьковисотними нешвидкісними цілями.

Бойовий модуль оснащений винесеним комплексом озброєння на платформі, стабілізованій у двох площинах, а також оптико-електронним прицільним комплексом з тепловізійним каналом.

Система управляння вогнем та цифрова система стабілізації бойового модуля «Воля» забезпечують наведення в горизонтальній і вертикальній площинах, супровід та ефективне ураження наземних, повітряних і надводних цілей вдень та вночі, при стрільбі з місця та на ходу.

Робота з модулем у складі бойової машини здійснюється оператором та командиром (командир має дублюючі органи керування).

Усі складові частини Бойового Модуля ВОЛЯ-Д та боєкомплект розміщуються усередині Бойового Модуля над корпусом бойової машини, робоче місце оператора може розташовуватись у будь-якому місці машини.

Башта з озброєнням:

30 мм автоматична гармата – ЗТМ-1 (2А72), боєкомплект 320 снарядів

(всі снаряди готові до стрільби)

7,62 мм кулемет ПКТ, 2000 патронів (350 патронів у магазині готові до стрільби)

30 мм автоматичний гранатомет КБА-117 (АГС-17), 116 гранат (29 гранат у магазині готові до стрільби)

протитанковий ракетний комплекс «Бар’єр», 2 пускові установки, 4 ПТКР (з них 2 ПТКР на направляючих, готові до пуску).

система постановки димових завіс – 902В «Туча» (6 пускових установок, по три з кожної сторони бойового модуля)

За технічними характеристиками та зовнішнім видом бойових модуль схожий на БМ «Спис» від компанії Техімпекс, що представив його у 2018 році на міжнародній виставці озброєнь «Зброя та безпека» у 2018 році.

Після цього влітку 2020 року бойовий модуль «Спис» разом із бойовими модулями «Парус», «Шквал» та «Стилет» проходив порівняльні випробування на БМП-1