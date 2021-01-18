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    Розробники показали новий український бойовий модуль «Воля»

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    <span>Бойова машина піхоти БМП-1 зі встановленим бойовим модулем &laquo;Воля-Д&raquo;</span> - Розробники показали новий український бойовий модуль «Воля»
    Бойова машина піхоти БМП-1 зі встановленим бойовим модулем «Воля-Д»
    Фото: Faebook/Dylan Malyasov

    Модуль «Воля» призначений для бою із броньованими й неброньованими, наземними й низьковисотними нешвидкісними цілями

    В Україні показали новий бойовий модуль для бронетехніки під назвою «Воля», розробки Nova Technology.

    Про це повідомляє Український мілітарний портал.

    Фото бойового модуля встановленого на бойову машину піхоти БМП-1 оприлюднив засновник Defence Blog Ділан Малясов у себе на своїй сторінці у Facebook.

    За інформацією з сайту розробника, бойовий модуль «Воля» призначений для бою із броньованими й неброньованими, наземними й низьковисотними нешвидкісними цілями.

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    Розробники показали новий український бойовий модуль «Воля»
    Розробники показали новий український бойовий модуль «Воля»
    Розробники показали новий український бойовий модуль «Воля»
    Розробники показали новий український бойовий модуль «Воля»

    Бойовий модуль оснащений винесеним комплексом озброєння на платформі, стабілізованій у двох площинах, а також оптико-електронним прицільним комплексом з тепловізійним каналом.

    Система управляння вогнем та цифрова система стабілізації бойового модуля «Воля» забезпечують наведення в горизонтальній і вертикальній площинах, супровід та ефективне ураження наземних, повітряних і надводних цілей вдень та вночі, при стрільбі з місця та на ходу.

    Робота з модулем у складі бойової машини здійснюється оператором та командиром (командир має дублюючі органи керування).

    Усі складові частини Бойового Модуля ВОЛЯ-Д та боєкомплект розміщуються усередині Бойового Модуля над корпусом бойової машини, робоче місце оператора може розташовуватись у будь-якому місці машини.

    Башта з озброєнням:

    • 30 мм автоматична гармата – ЗТМ-1 (2А72), боєкомплект 320 снарядів
    • (всі снаряди готові до стрільби)
    • 7,62 мм кулемет ПКТ, 2000 патронів (350 патронів у магазині готові до стрільби)
    • 30 мм автоматичний гранатомет КБА-117 (АГС-17), 116 гранат (29 гранат у магазині готові до стрільби)
    • протитанковий ракетний комплекс «Бар’єр», 2 пускові установки, 4 ПТКР (з них 2 ПТКР на направляючих, готові до пуску).
    • система постановки димових завіс – 902В «Туча» (6 пускових установок, по три з кожної сторони бойового модуля)

    За технічними характеристиками та зовнішнім видом бойових модуль схожий на БМ «Спис» від компанії Техімпекс, що представив його у 2018 році на міжнародній виставці озброєнь «Зброя та безпека» у 2018 році.

    Після цього влітку 2020 року бойовий модуль «Спис» разом із бойовими модулями «Парус», «Шквал» та «Стилет» проходив порівняльні випробування на БМП-1

    Теги: зброя військова техніка озброєння безпека
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