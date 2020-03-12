Німці презентували новий кросовер «без даху»



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Volkswagen T-Roc Cabriolet

Німецький Volkswagen презентував кросовер-кабріолет

Німецький Volkswagen презентував нову версію кросовера T-Roс. Його головна особливість – складний дах. Новинка з'явиться в автосалонах Німеччини в кінці наступного тижня. Стартова ціна – 27 495 євро.

Модель позиціонують як «перший кросовер-кабріолет в компактному класі». Це єдина модель зі складним верхом в лінійці бренду.

Під час перетворення на кабріолет T-Roc позбувся задніх дверей і обзавівся м’яким дахом, який можна опустити і підняти всього за 30 секунд на швидкості до 30 кілометрів на годину.

Складання даху запускається як з кнопки на центральному тунелі, так і з брелока.

Колісну базу довелося збільшити на 40 міліметрів, щоб організувати місце для даху в складеному вигляді, а ззаду встановити дугу безпеки. В результаті доопрацювань габарити T-Roc змінилися: він став довшим і нижче кросовера зі звичайним дахом, а обсяг багажника скоротився з 445 до 284 літрів.

Лінійку двигунів кабріолет розділив зі стандартним кросовером. Новинку можна буде купити з бензиновими моторами об’ємом:

1 літр, який видає 115 кінських сил;

1,5 літра, потужність якого складає 150 кінських сил відповідно.

Обидва двигуни поєднуються з 6-ступінчастою механічною коробкою. А для більш потужного варіанту також передбачений «робот» DSG.