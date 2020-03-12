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    Авто

    Німці презентували новий кросовер «без даху»

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    Volkswagen T-Roc Cabriolet - Німці презентували новий кросовер «без даху»
    Volkswagen T-Roc Cabriolet

    Німецький Volkswagen презентував кросовер-кабріолет

    Німецький Volkswagen презентував нову версію кросовера T-Roс. Його головна особливість – складний дах. Новинка з'явиться в автосалонах Німеччини в кінці наступного тижня. Стартова ціна – 27 495 євро.

    Модель позиціонують як «перший кросовер-кабріолет в компактному класі». Це єдина модель зі складним верхом в лінійці бренду.

    Під час перетворення на кабріолет T-Roc позбувся задніх дверей і обзавівся м’яким дахом, який можна опустити і підняти всього за 30 секунд на швидкості до 30 кілометрів на годину.

    Складання даху запускається як з кнопки на центральному тунелі, так і з брелока.

    Колісну базу довелося збільшити на 40 міліметрів, щоб організувати місце для даху в складеному вигляді, а ззаду встановити дугу безпеки. В результаті доопрацювань габарити T-Roc змінилися: він став довшим і нижче кросовера зі звичайним дахом, а обсяг багажника скоротився з 445 до 284 літрів.

    Лінійку двигунів кабріолет розділив зі стандартним кросовером. Новинку можна буде купити з бензиновими моторами об’ємом:

    • 1 літр, який видає 115 кінських сил;
    • 1,5 літра, потужність якого складає 150 кінських сил відповідно.

    Обидва двигуни поєднуються з 6-ступінчастою механічною коробкою. А для більш потужного варіанту також передбачений «робот» DSG.

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    Німці презентували новий кросовер «без даху»
    Німці презентували новий кросовер «без даху»
    Німці презентували новий кросовер «без даху»
    Німці презентували новий кросовер «без даху»
    Німці презентували новий кросовер «без даху»
    Німці презентували новий кросовер «без даху»
    Німці презентували новий кросовер «без даху»
    Німці презентували новий кросовер «без даху»
    Німці презентували новий кросовер «без даху»
    Німці презентували новий кросовер «без даху»
    Німці презентували новий кросовер «без даху»
    Німці презентували новий кросовер «без даху»
    Німці презентували новий кросовер «без даху»

    автомобіль
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