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    Експерти розповіли про нові «екстрені» можливості iPhone

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    iPhone визиватиме служби порятунку у разі ДТП - Експерти розповіли про нові «екстрені» можливості iPhone
    iPhone визиватиме служби порятунку у разі ДТП
    фото: WSJ

    Наступного року смартфони Apple отримають функцію «виявлення збоїв»

    У 2022 році Apple додасть до iPhone і Apple Watch нову функцію «виявлення збоїв», яка автоматично набирає 911, якщо виявляє, що користувач потрапив в автомобільну аварію, пише WSJ.

    Виявлення збоїв одержуватиме дані з датчиків, які Apple використовує на своїх пристроях. До речі, ми вже писали, що Apple Watch викликав швидку мотоциклісту, який знепритомнів після ДТП.

    Наприклад, за допомогою акселерометра ця функція може визначити, коли виникає стрибок гравітаційної сили при ударі.

    Apple тестувала цю функцію протягом останнього року. Згідно з документами, пристрої компанії виявили понад 10 млн підозрілих випадків. Понад 50 тис. з них закінчилися дзвінком до служби екстреної допомоги.

    Apple представила функцію виявлення падіння Apple Watch ще в 2018 році. Якщо ваш Apple Watch виявить, що ви впали, він відобразить попередження.

    Якщо ваш годинник зафіксував, що ви нерухомі протягом хвилини після падіння, він автоматично зателефонує до служби екстреної допомоги. Виявлення збоїв працюватиме приблизно так само.

    На даний момент актуальною лінійкою смартфонів Apple є iPhone 13. У серію входить чотири моделі: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max.

    Детально про новинки «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

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    Теги: ДТП Apple
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    Експерти розповіли про нові «екстрені» можливості iPhone