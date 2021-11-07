«Дурні в машині»: у мережі показали добірку кумедних аварій (відео)

Канал FailArmy присвятив чергову добірку відео невдач і провалів випадкам із транспортом

Популярний YouTube-канал FailArmy присвятив чергову добірку відео невдач і провалів випадкам із транспортом. переважно автомобілями. Добірку назвали «Дурні в машині».

Перегляд цього відео не лише розважить, а й нагадає про необхідність бути обачним із тим, що має значну масу та здатне швидко рухатись, пише видання «Авто 24».

Навіть неправильно припаркований автомобіль може стати героєм такого відео. Якщо його водій не дав собі ради подумати про те, чи не заважає машина іншим.

Дорожня лють, необачний рух заднім ходом, шопінг у найгіршому вигляді та інший хаос на дорозі буквально щомісяця дає свіжі записи для створення подібних відео.

Нерідко «героєм» курйозних відео стають електромобілі Tesla. Так, наприклад, наприкінці жовтня в РФ вщент згоріла новинка компанії – Tesla Model S Plaid.

А у серпні з’явилося відео, як електромобіль знищив гараж пенсіонера. А у липні у мережі оприлюднили видовищні фотографії, як найпотужніша Model S спалахнула під час руху.

За прогнозами експертів, електромобілі і далі стикатимуться з проблемою самозаймання. Чому у майбутньому це відбуватиметься ще частіше, «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.