Глава Мінцифри анонсував корисну функцію для водіїв у «Дії»

Через «Дію» можна буде ділитися техпаспортом з іншими людьми

Наразі послуга перебуває у бета-тесті, однак кожен охочий може допомогти, аби зробити її зручнішою

Додаток «Дія» незабаром може отримати нову корисну функцію для усіх водіїв, яка дозволятиме ділитися техпаспортом з іншими людьми. Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Послугу «шерингу» техпаспорту у додатку «Дія» запустять під час саміту застосунку, який відбудеться вже 8 лютого.

«Наприклад, ви зможете у кілька кліків поділитися документом зі своїм чоловіком або дружиною», – відзначив Федоров.

Наразі послуга перебуває у бета-тесті, однак кожен охочий може допомогти, аби зробити її зручнішою. Для того, щоб взяти участь у тестуванні – необхідно зареєструватися за посиланням.

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