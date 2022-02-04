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    Глава Мінцифри анонсував корисну функцію для водіїв у «Дії»

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    Через &laquo;Дію&raquo; можна буде ділитися техпаспортом з іншими людьми - Глава Мінцифри анонсував корисну функцію для водіїв у «Дії»
    Через «Дію» можна буде ділитися техпаспортом з іншими людьми
    фото з відкритих джерел

    Наразі послуга перебуває у бета-тесті, однак кожен охочий може допомогти, аби зробити її зручнішою

    Додаток «Дія» незабаром може отримати нову корисну функцію для усіх водіїв, яка дозволятиме ділитися техпаспортом з іншими людьми. Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

    Послугу «шерингу» техпаспорту у додатку «Дія» запустять під час саміту застосунку, який відбудеться вже 8 лютого.

    «Наприклад, ви зможете у кілька кліків поділитися документом зі своїм чоловіком або дружиною», – відзначив Федоров.

    Наразі послуга перебуває у бета-тесті, однак кожен охочий може допомогти, аби зробити її зручнішою. Для того, щоб взяти участь у тестуванні – необхідно зареєструватися за посиланням.

    До слова, сьогодні водіїв попередили про чергове подорожчання пального. Оприлюднено нові ціни.

    Незважаючи на високі ціни, бензин на багатьох заправках лишається далеко не найкращої якості. Про це свідчать перевірки, які проводила влада минулого року. Детально про це «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

    А ось на питання, чому в Україні таке дороге пальне, відповіла відома мережа АЗС, яка показала, скільки податків закладено в кожному літрі бензину.

    Ще одна неприємна новина для водіїв – повернення обов’язкового техогляду. Всі подробиці про це – за посиланням.

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    Теги: водій автомобіль Михайло Федоров діджиталізації Міністерство цифрової трансформації України
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    Глава Мінцифри анонсував корисну функцію для водіїв у «Дії»