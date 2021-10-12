Влада перевірила якість пального на заправках. Результати невтішні

За даними державних інспекторів, кожен сьомий зразок пального, відібраного на АЗС, не відповідає технічним вимогам

Кожен сьомий зразок пального, відібраного на українських АЗС, не відповідає технічним вимогам. Про це повідомив Андрій Мальований, голова Державної екологічної інспекції (ДЕІ).

За даними Мальованого, експертиза нафтопродуктів почалася у серпні 2021 року.

«Раніше проводилася тільки документальна перевірка, тепер інспекція може оцінити її якість за допомогою профільної експертизи. У свою чергу, це один з найдієвіших інструментів у боротьбі з контрафактним пальним та як результат – продаж якісної та безпечної продукції споживачам», – відзначив голова ДЕІ.

За його словами, переважно неякісна продукція супроводжується документами, які начебто свідчать про належну якість пального. Що може свідчити про підробку документів.

При цьому інспекція не назвала жодної мережі АЗС, яка продає неякісне пальне. Проте таку інформацію цього року озвучував Інститут споживчих експертиз. Які заправки, за даними інституту, продають неякісне пальне, дивіться за цим посиланням.

Також нещодавно експерти виявили на заправках небезпечний реагент, який може зламати автомобіль. Детально про це – за посиланням.

А ось на питання, чому в Україні таке дороге пальне, відповіла відома мережа АЗС, яка показала, скільки податків закладено в кожному літрі бензину.