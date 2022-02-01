Як отримати новий Covid-сертифікат в «Дії» (відеоінструкція)

У внутрішньому сертифікаті зміниться термін дії – він діятиме до 270 днів з моменту внесення третьої дози

Отримати сертифікат можна зробити в кілька кліків

Застосунок «Дія» отримав оновлення – тепер в додатку доступна бустерна доза вакцини від коронавірусу. Отримати відповідний сертифікат можна зробити в кілька кліків, повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

За словами урядовця, отримати новий сертифікат можна дуже швидко і в кілька кліків.

«Бустер відображається в міжнародному сертифікаті в додатку. Після того, як ви отримали третю дозу вакцини, заново згенеруйте свої сертифікати. Вони оновляться – і в міжнародному з'явиться бустерна доза, а у внутрішньому зміниться термін дії – він діятиме до 270 днів з моменту внесення третьої дози», – написав Федоров.

Мінцифри також підготувало відеоінструкцію, щоб додати в додаток новий сертифікат вакцинації з бустерною дозою.

Нагадаємо, сьогодні у «Дії» з’явився Covid-сертифікат про бустерну дозу.

До слова, Міністерство цифрової трансформації обіцяє протягом тижня надати детальний план щодо реалізації виплат українцям у 500 грн за бустерну дозу вакцини.