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    Як отримати новий Covid-сертифікат в «Дії» (відеоінструкція)

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    У внутрішньому сертифікаті зміниться термін дії &ndash; він діятиме до 270 днів з моменту внесення третьої дози - Як отримати новий Covid-сертифікат в «Дії» (відеоінструкція)
    У внутрішньому сертифікаті зміниться термін дії – він діятиме до 270 днів з моменту внесення третьої дози
    фото: diia

    Отримати сертифікат можна зробити в кілька кліків

    Застосунок «Дія» отримав оновлення – тепер в додатку доступна бустерна доза вакцини від коронавірусу. Отримати відповідний сертифікат можна зробити в кілька кліків, повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

    За словами урядовця, отримати новий сертифікат можна дуже швидко і в кілька кліків.

    «Бустер відображається в міжнародному сертифікаті в додатку. Після того, як ви отримали третю дозу вакцини, заново згенеруйте свої сертифікати. Вони оновляться – і в міжнародному з'явиться бустерна доза, а у внутрішньому зміниться термін дії – він діятиме до 270 днів з моменту внесення третьої дози», – написав Федоров.

    Мінцифри також підготувало відеоінструкцію, щоб додати в додаток новий сертифікат вакцинації з бустерною дозою.

    Нагадаємо, сьогодні у «Дії» з’явився Covid-сертифікат про бустерну дозу.

    До слова, Міністерство цифрової трансформації обіцяє протягом тижня надати детальний план щодо реалізації виплат українцям у 500 грн за бустерну дозу вакцини.

    Теги: щеплення вакцинація Михайло Федоров Міністерство цифрової трансформації України
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    Як отримати новий Covid-сертифікат в «Дії» (відеоінструкція)