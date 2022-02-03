Як пройти навчання в «Дії»: пояснення Мінцифри

Понад мільйон українців отримали сертифікати про цифрову освіту

У Міністерстві цифрової трансформації відзвітували, що понад мільйон громадян України пройшли процес навчання цифрової грамотності на порталі «Дія» та отримали відповідний сертифікат. У відомстві розповіли, які переваги дає навчання та як отримати документ.

У пресслужбі Мінцифри навели дані статистики, згідно з якою з усіх українців, які розпочинали навчання, близько 80% його успішно пройшли та змогли отримати сертифікат «Дія. Цифрова освіта». Пройти навчання та дізнатися все про сучасні можливості цифрового світу може будь-хто.

У Мінцифрі нагадали, що сертифікат у додатку «Дія» можуть згенерувати ті, хто подивиться на всі серії будь-якого з понад 70 освітніх серіалів. Далі необхідно після кожної серії відповісти на запропоновані запитання, відповіді мають бути правильними! Наприкінці слід успішно пройти фінальне тестування і відчути себе людиною, яка має високий рівень цифрової грамотності.

Ще один спосіб отримати сертифікат – це складання національного тесту на цифрову грамотність «Цифрограм». За даними Міністерства цифрової трансформації, зараз сертифікати після успішного складання «Цифрограм» отримали вже понад 500 тис. громадян України.

Отриманий сертифікат «Дія. Цифрове освіта» дає низку переваг. Документ можна використовувати під час працевлаштування, щоб продемонструвати роботодавцю своє прагнення саморозвитку та нових знань.

Крім того, сертифікат може знадобитися для підвищення кваліфікації держслужбовцям, педагогічним працівникам, медикам, військовослужбовцям, журналістам тощо.

Як відомо, у 2020 році уряд запустив національний тест на цифрову грамотність українців.

Нагадаємо, скоро в «Дії» з'явиться послуга «єЗахист».

Також міністерство цифрової трансформації спільно з компанією Support.ua запускає в Україні безоплатну комп'ютерну допомогу для вчителів. Водночас вчителі можуть отримати консультацію від сервісу «Дія».

Читайте також: