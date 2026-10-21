Китай представив робота, який може захищати людей та здатен підіймати авто (відео)

Гуманоїд виконує прийоми кунг-фу, демонструє силові удари та може рятувати людей під час дорожніх аварій

Китайська компанія Unitree Robotics представила нового гуманоїдного робота H2-X Kung Fu Legend Guardian, якого позиціонує як помічника для охоронних і рятувальних завдань. У презентаційному відео робот виконує прийоми бойових мистецтв, протистоїть умовному нападнику та підіймає автомобіль, щоб звільнити людину. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на китайське видання IT之家.

На оприлюднених кадрах H2-X демонструє удари руками й ногами, стрибки та акробатичні рухи. В одній зі сцен робот б'є ногою по дверях автомобіля, залишаючи на кузові помітні пошкодження. В іншому епізоді він стає між людиною та нападником із ножем, імітуючи захист від атаки.

🇨🇳Китайська компанія Unitree представила нового гуманоїдного робота H2-X Kung Fu Legend Guardian, призначеного для виконання захисних завдань Його зріст – 182 см, маса – близько 70 кг, 31 ступінь свободи, максимальний обертовий момент суглобів ніг – до 360 Н·м, продуктивність обчислювального модуля – до 2070 TOPS. Заявлена максимальна тривалість автономної роботи становить близько 8 годин. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 21, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X

Також у ролику показано, як гуманоїд підіймає передню частину автомобіля, щоб допомогти витягти людину, яка опинилася під ним. За заявою розробника, максимальна тривалість автономної роботи H2-X становить близько восьми годин. Водночас компанія поки не оприлюднила повного переліку технічних характеристик нової моделі та умов, за яких вимірювали цей показник.

Для порівняння, базова модель Unitree H2 має зріст близько 182 см і важить приблизно 70 кг. Вона оснащена 31 ступенем свободи, а максимальний обертовий момент суглобів ніг сягає 360 Н·м. Обчислювальна потужність її системи становить до 2070 TOPS. Однак поки невідомо, чи всі ці характеристики збережено в новій версії H2-X.

Варто нагадати, що військові однієї з окремих механізованих бригад ЗСУ вперше виконали логістичну місію на амфібійному наземному роботизованому комплексі української розробки. Робот подолав понад 40 км різними типами місцевості та доставив на позиції провізію і боєкомплект.