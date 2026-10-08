Що робили в Україні військові представники всіх 32 країн НАТО? Подробиці візиту

Делегація Альянсу ознайомилася з досвідом українських військових та обговорила його значення для протидії майбутнім загрозам

Голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне та військові представники всіх 32 держав-членів Альянсу під час візиту до Києва відвідали об'єкти протиповітряної оборони й підрозділи безпілотних систем. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Представництво НАТО в Україні.

Візит відбувся 6 жовтня. Делегація ознайомилася з роботою українських підрозділів, які застосовують безпілотні літальні та наземні системи. Представники НАТО мали змогу побачити, як українські військовослужбовці використовують сучасні технології та практичні навички в умовах війни.

«Ми прибули сюди у повному складі, щоб надіслати чіткий сигнал: зв'язок між НАТО та Україною міцний і непорушний», – наголосив Каво Драгоне.

Голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне та головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий фото: Представництво НАТО в Україні

Представники НАТО обговорили військові пріоритети України Під час засідання Військового комітету НАТО з українськими колегами у форматі Ради Україна–НАТО сторони обговорили військові пріоритети України, досвід ведення сучасної війни та його значення для підвищення готовності Альянсу до майбутніх загроз.

Крім того, військові представники держав-членів НАТО провели зустрічі з українським військовим командуванням. Каво Драгоне підтвердив, що Альянс продовжує підтримувати Україну в боротьбі за суверенітет, територіальну цілісність і майбутнє українського народу.

Під час перебування в Києві делегація також вшанувала пам'ять загиблих українських захисників і захисниць біля Стіни пам'яті полеглих за Україну.

Військові представники країн НАТО вшанували пам’ять загиблих українських захисників фото: Представництво НАТО в Україні

Нагадаємо, раніше стало відомо, що до Києва прибули військові представники всіх 32 країн-членів НАТО. Делегацію Військового комітету Альянсу очолив його голова, адмірал Джузеппе Каво Драгоне. За його словами, це перший за вісім років подібний офіційний візит Військового комітету НАТО до столиці України.

Драгоне наголосив, що делегація прибула «у повному складі», назвавши це сигналом зміцнення зв'язків між НАТО та Україною. За його словами, Альянс продовжує підтримувати Україну на тлі агресії РФ та гібридних дій проти країн НАТО.