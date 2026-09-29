Українські військові провели унікальну місію з використання робота на передовій (відео)

Амфібійний наземний роботизований комплекс подолав понад 40 км сушею та водою

Військові однієї з окремих механізованих бригад ЗСУ вперше виконали логістичну місію на амфібійному наземному роботизованому комплексі української розробки. Робот подолав понад 40 км різними типами місцевості та доставив на позиції провізію і боєкомплект. Про це повідомило Міністерство оборони України, пише «Главком».

Під час місії НРК-амфібія рухався як сушею, так і водою. Така конструкція дозволяє комплексу долати перешкоди, які можуть бути проблемними для звичайних наземних роботів, зокрема річки, канали та заболочені ділянки.

У Міноборони пояснили, що водні перешкоди на фронті можуть суттєво ускладнювати логістику. Якщо звичайний наземний робот не здатен продовжити рух через воду, амфібійний комплекс може перейти на водний маршрут і продовжити виконання завдання.

💥 Бійці 93 Омбр ЗСУ здійснили першу логістичну місію на амфібійному наземному роботизованому комплексі української розробки



НРК-амфібія подолав понад 40 км сушею та водою, доставивши на позиції провізію та боєкомплект. pic.twitter.com/gVDq64NQoh — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 29, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X

«Тобто один робот отримує більше можливостей для виконання місій у різному рельєфі», – зазначили у відомстві.

Для виконання цієї місії український комплекс протягом кількох місяців доопрацьовували спільно з військовими. Кластер оборонних інновацій Brave1 надав грантову підтримку розробці, що дозволило довести технологію до практичного застосування на передовій.

Використання наземних роботизованих комплексів у Силах оборони України поступово розширюється. За даними Міноборони, у серпні 2026 року НРК виконали 25 143 логістичні та евакуаційні місії на передовій. У січні цей показник становив 7511 завдань. Таким чином, за цей період кількість таких місій зросла у 3,3 раза.

Комплекс розширює можливості застосування роботизованої техніки там, де традиційні маршрути постачання можуть бути ускладнені природними перешкодами або бойовою обстановкою.

Варто нагадати, що уряд Великої Британії надав оборонним компаніям доступ до українських бойових даних для розробки штучного інтелекту для роїв дронів.

Угода між прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом та президентом України Володимиром Зеленським надає доступ до бази даних зображень і відео, зібраних безпілотними авіаційними системами в Україні. Ця база містить інформацію про понад 6 млн виявлених об'єктів, зокрема танків, артилерії, систем протиповітряної оборони, піхоти та повітряних цілей.