Сі Цзіньпін назвав дві країни, які відповідальні за розвиток людства

Сі Цзіньпін зробив низку заяв у Білому домі

Китайський лідер Сі Цзіньпін на зустрічі із Дональдом Трампом у Білому домі заявив, що Китай і США «несуть історичну відповідальність за просування людського розвитку та прогресу». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Я готовий працювати разом із вами, щоб спрямувати гігантський корабель китайсько-американських відносин стабільним курсом у майбутнє», – сказав Сі Цзіньпін.

Зокрема, китайський лідер наголосив, що США та Китай повинні зміцнювати комунікацію. «Китай і Сполучені Штати відрізняються за національними умовами, але завдяки відкритому, глибокому та постійному діалогу наші дві країни можуть краще розуміти одна одну, шукати спільне, відкладаючи розбіжності, та зміцнювати взаємну довіру», – додав він.

Також Сі Цзіньпін сказав, що він і Трамп побудували особисті робочі стосунки. Зокрема, президент США Дональд Трамп назвав свої стосунки із лідером Китаю Сі Цзіньпіном «міцною дружбою».

Нагадаємо, літак президента Китаю Сі Цзіньпін приземлився на об'єднаній базі Ендрюс 23 вересня. Очільника КНР зустріли довгою червоною доріжкою, салютом з батарейних гармат, почесним кордоном з 21 особи та прольотом двох бомбардувальників B1.

До слова, лідер Китаю Сі Цзіньпін після прибуття до Вашингтона заявив, що Китай і США можуть знайти підхід для співіснування в нову еру.

Як повідомлялося, зустріч президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна на американській авіабазі не обійшлася без курйозних моментів. Трамп помітно відреагував на різкий гуркіт військових літаків, тоді як китайський лідер, який стояв поруч, залишився практично незворушним.

Зауважимо, що під час триденного візиту китайського президента до США запланована державна вечеря, на яку очікують керівників найбільших технологічних компаній США.