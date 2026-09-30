Наукове відкриття у Китаї. Вчені знайшли останки чотирикрилого динозавра (фото)

Скамʼянілості з роду мікрорапторинів знаходять у породах віком близько 125–113 млн років

Палеонтологи знайшли скелет молодого мінідинозавра розміром із сороку

У Китаї палеонтологи натрапили на унікальну скамʼянілість раніше невідомого виду, який назвали Norellraptor barsboldi. Знайдені останки крилатого динозавра належать до родини мікрорапторів. Науковці розповіли деталі дослідження у журналі Nature Communications. Про це пише «Главком» із посиланням на BBC Wildlife Magazine.

Рештки крилатого мінідинозавра знайшли в породах формації Цзюфотан на заході Ляоніна (Китай). Більшість відомих мікрорапторинів також походять із Китаю, їхні скам’янілості знаходять у породах ранньої крейди віком приблизно 125–113 млн років.

Новий вид назвали на честь американського палеонтолога Марка Аллена Норелла та монгольського дослідника Рінчена Барсболда. Обоє науковців померли у 2025 році.

У Китаї палеонтологи натрапили на скамʼянілість крилатого мінідинозавра фото: nature.com

Знайдений скелет динозавра завдовжки 57 см зберігся майже повністю. На ньому вціліли навіть сліди пір’я, яке вкривало передні та задні кінцівки тварини, а також кінчик її хвоста. Мікрорапторини належать до найменших відомих динозаврів. Їхня особливість полягає в тому, що вони мають чотири крила, вкриті пір’ям замість двох, як у групи динозаврів авіалів, до якої належать птахи. Саме тому мікрорапторини вважаються важливими для науки, щоб дізнатися, як різні динозаври могли літати.

Стан скам’янілості дав змогу дослідникам визначити приблизний вік тварини. Науковці встановили, що динозавру на момент смерті було щонайменше три роки. Тож, ймовірно, це була молода особина.

Вчені знайшли останки чотирикрилого динозавра фото: nature.com

Як зазначають науковці, пір’я на передніх і задніх кінцівках раніше знаходили й у інших представників цієї групи динозаврів. Проте вчені не можуть стверджувати, що цей вид міг літати. Вчені також досліджували питання, як та звідки мікрорапторини отримали досвід та пристосування до польоту. Дослідники припускають, що ця навичка могла зʼявитися від птахів, а не від спільного предка.

Тож порівняння летючих динозаврів з іншими представниками їхнього виду показало, що близько 30%, які відбувалися у мікрорапторинів, також з’явилися під час еволюції птахів. Зокрема, в обох груп збільшувалася кількість ребер, міцнішими ставали передні кінцівки, а на великих пальцях з’являлося спеціальне пір’я.

Нагадаємо, у Франції знайшли понад 100 яєць динозаврів, яким може бути близько 72 млн років. Близько 5% яєць збереглися неушкодженими. Яйця динозаврів мають невеликий розмір, як футбольний м’яч. Та з них могли вилупитися травоїдні динозаври, які виростали до 40 метрів у довжину та важили 90 тонн.