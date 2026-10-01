Трамп наказав знищити комарів та кліщів у Вашингтоні

Трамп розпорядився скоротити популяцію інвазивних комарів у Вашингтоні на 90%, а кліщів – на 50% до 2028 року

Дональд Трамп хоче скоротити популяцію комарів та кліщів у Вашингтоні за допомогою біотехнологій

Президент США Дональд Трамп підписав виконавче розпорядження, яке зобов'язує Агентство з охорони навколишнього середовища (EPA), Міністерство внутрішніх справ, Міністерство сільського господарства та Адміністрацію загальних служб скоротити популяцію інвазивних комарів у Вашингтоні на 90%, а кліщів – на 50% до 2028 року. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Відомствам доручено розробити регуляторну базу та прискорити реєстрацію нових засобів боротьби, які включають стерилізацію комарів, безпечну генетичну модифікацію та використання спеціальних бактерій.

Окрім цього, міністру охорони здоров’я Роберту Ф. Кеннеді-молодшому доручено оголосити конкурс на розробку методів лікування захворювань, що передаються цими комахами, у межах ініціативи з боротьби з хворобою Лайма.

Цей крок збігся в часі з розглядом усередині EPA низки заявок від біотехнологічних компаній, які пропонують розробки для контролю розмноження шкідників. Найбільшу кількість проєктів подала компанія Google у межах ініціативи «Debug Project», що передбачає стерилізацію самців комарів за допомогою бактерії Wolbachia.

Наразі дозвіл на експериментальне використання цієї технології проти азійських тигрових та єгипетських комарів очікує на рішення агентства разом із заявками від інших розробників, таких як Oxitec і Synvect, а відповідний план дій відомства мають підготувати протягом 60 днів.

Раніше «Главком» розповідав, що США планують одночасно прискорювати розвиток штучного інтелекту та посилювати контроль за ризиками, пов’язаними з новими технологіями. Вашингтон також прагне зберегти технологічну перевагу над Китаєм, зокрема через розвиток відкритих ШІ-моделей та контроль доступу до передових напівпровідникових чипів.

До слова, у підписаній президентом США Дональдом Трампом та керівниками провідних технологічних компаній угоді про штучний інтелект виявили орфографічну помилку.