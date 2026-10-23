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Компанія Microsoft навчила штучний інтелект ставити діагнози точніше за лікарів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Компанія Microsoft навчила штучний інтелект ставити діагнози точніше за лікарів
Штучний інтелект від Microsoft виявився вдвічі точнішим за лікарів
фото: Reuters

Під час випробувань на понад 300 складних медичних випадках нова система показала більш ніж удвічі вищу точність, а також дозволила скоротити витрати на обстеження

Дослідники Microsoft розробили новий інструмент штучного інтелекту, який здатний відтворювати процес встановлення медичного діагнозу. Замість одночасного аналізу всіх даних пацієнта система послідовно визначає необхідні обстеження, оцінює їхні результати та уточнює можливі причини захворювання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Особливістю розробки став спеціальний механізм, який дослідники називають «оркестратором». Він імітує роботу консиліуму віртуальних клінічних експертів, організовуючи діагностику в кілька послідовних етапів.

На відміну від більшості медичних систем штучного інтелекту, які одразу аналізують симптоми, результати лабораторних досліджень та медичні знімки, новий інструмент самостійно визначає, яку інформацію необхідно отримати для встановлення діагнозу.

Спочатку система формує запитання про історію захворювання пацієнта та визначає, на що потрібно звернути увагу під час фізичного огляду. Після отримання первинних даних вона обирає необхідні лабораторні аналізи або інструментальні дослідження.

Далі штучний інтелект оцінює результати обстежень, за потреби рекомендує додаткові дослідження та поступово уточнює діагностичні припущення

Ефективність розробки перевірили на понад 300 складних клінічних випадках. За результатами тестування, модель із «оркестратором» продемонструвала більш ніж удвічі вищу точність у веденні пацієнтів та встановленні остаточних діагнозів порівняно з лікарями загальної практики, які мали доступ до медичних підручників та інтернету.

Крім того, інструмент перевершив лікарів під час аналізу реальних клінічних сценаріїв із бази даних відділень екстреної медичної допомоги.

Віцепрезидент медичного підрозділу Microsoft AI доктор Домінік Кінг пояснив, чому розробники вирішили зосередитися на послідовній діагностиці, а не лише на правильності готових відповідей.

«ШІ вже навчився складати медичні тести з вибором відповідей на 100%. Але це не має відношення до реального життя. Жоден пацієнт ніколи не приходив до мене на прийом із красивим готовим резюме своєї хвороби», – зазначив він.

Дослідники також з'ясували, що діагностичний процес, який планує нова система, обходиться дешевше, ніж обстеження, призначені лікарями під час порівняльного тестування.

Керівник напряму штучного інтелекту в Microsoft AI Health Харша Норі наголосив, що фахівці оцінюють не лише правильність встановленого діагнозу, а й доцільність кожного етапу обстеження.

«Ми вимірюємо не лише точність систем. Ми також оцінюємо, наскільки зважено та обережно ШІ проходить увесь шлях діагностичного обстеження», – підкреслив він.

Наступним етапом стане перевірка можливостей розробки в умовах реальних медичних закладів. Microsoft співпрацює з Медичним центром Бет-Ісраел Діаконесс у Бостоні, де дослідники планують протестувати застосування нового інструменту для первинного сортування пацієнтів у приймальних відділеннях лікарень.

Йдеться про визначення стану пацієнтів та черговості надання їм медичної допомоги. Таке тестування має допомогти оцінити можливості застосування системи в повсякденній роботі медичних закладів.

Нагадаємо, раніше Microsoft представила систему штучного інтелекту Microsoft AI Diagnostic Orchestrator (MAI-DxO), призначену для діагностики складних захворювань. Під час випробувань на 304 клінічних випадках система використовувала віртуальний консиліум із п'яти спеціалізованих агентів. Найкращий результат показала модель OpenAI o3, яка правильно розв'язала 85,5% медичних завдань. Водночас у Microsoft наголошували, що технологія потребує подальших випробувань перед застосуванням у клінічній практиці.

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Теги: штучний інтелект лікар діагноз

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