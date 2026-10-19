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Хакери отримали можливість користуватися платним сервісами ШІ за чужий рахунок

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Хакери отримали можливість користуватися платним сервісами ШІ за чужий рахунок
Злам OpenCode відкрив шлях до чужих API-ключів OpenAI та Anthropic
фото: Reuters

Зловмисники проникли в систему, яку компанія вже збиралася вимкнути

У сервісі OpenCode, який допомагає програмістам працювати за допомогою штучного інтелекту, стався витік даних. Через дії хакерів сторонні особи могли отримати доступ до платних можливостей OpenAI, Anthropic та інших компаній. Це створило ризик того, що зловмисники користуватимуться штучним інтелектом, а рахунки за їхні запити оплачуватимуть справжні власники облікових записів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Cybersecurity News.

За оприлюдненою інформацією, витік зачепив 1,4% користувачів OpenCode Console. Хакери проникли в застарілу систему сервісу, яку компанія вже планувала вимкнути.

Саме в цій системі зберігалися спеціальні цифрові API-ключі, за допомогою яких користувачі підключали до OpenCode сторонні сервіси штучного інтелекту.

API-ключі – це своєрідні цифрові перепустки, які дозволяють одній програмі користуватися можливостями іншої. Наприклад, завдяки такому ключу OpenCode може звертатися до платної моделі штучного інтелекту від OpenAI або Anthropic.

Проблема полягає в тому, що оплата за використання таких моделей прив'язана до відповідного ключа. Якщо він потрапить до сторонньої особи, вона потенційно зможе надсилати власні запити до штучного інтелекту, а витрати нараховуватимуться власнику ключа.

У OpenCode пов'язують інцидент із масштабною атакою, метою якої було збирання відповідей моделей штучного інтелекту для навчання інших ШІ-систем.

Однак компанія поки не пояснила, як саме ця атака пов'язана зі зламом її застарілої системи. Також залишається невідомим, чи вдалося зловмисникам використати отримані ключі.

17 жовтня OpenCode розіслала електронні листи всім користувачам, яких міг зачепити витік даних. Компанія рекомендувала їм замінити цифрові ключі, які могли опинитися в руках сторонніх осіб.

Крім того, постраждалим порадили перевірити історію використання підключених ШІ-сервісів. Зокрема, варто звернути увагу на незнайомі запити та незвичні списання коштів. Це дозволить виявити можливі випадки використання платних моделей без дозволу власника.

Нагадаємо, раніше компанія OpenAI повідомила про випадки небезпечної поведінки своїх моделей штучного інтелекту. Зокрема, під час одного з тестувань ШІ знайшов у відкритому доступі чужий цифровий ключ і використав його без дозволу власника. Загалом компанія розкрила шість випадків, коли її моделі приховували помилки, вигадували інформацію або виконували дії, на які користувачі не давали згоди.

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Теги: штучний інтелект хакер

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