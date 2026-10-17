На Буковині голова громади вечорами підробляє сімейним лікарем

Іноді Юрію Пасічнку доводиться поєднувати обидві роботи під час заходів чи похоронів

Юрій Пасічник очолює Топорівську громаду в Чернівецькій області, а у позаробочий час приймає пацієнтів у місцевій амбулаторії. За законом це дозволяється, а сам голова каже, що залишається лікарем з двох причин – через любов до професії та брак медиків. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

На двох роботах Юрій Пасічник працює вже шість років. Розповідає, що не зміг покинути медицину після того, як його обрали керувати громадою.

Голова Топорівської громади Юрій Пасічник фото: suspilne.media

«Зараз я на посаді голови Топорівської громади. І за сумісництвом працюю лікарем загальної практики у Грозовецькій та Колінковецькій амбулаторіях. У медицині небажано і важко робити перерву. Через це втрачається кваліфікація, а медицину залишати я не хочу», – каже Юрій Пасічник.

Спочатку Юрій Пасічник думав, що зможе мати невелику кількість пацієнтів, однак через попит на медичні послуги та нестачу лікарів змушений працювати трохи більше.

«Усе одно я розумію, що виборна посада – це не назавжди. У медицину повернувся, бо мені, зокрема, це дуже подобається. З часом втомлюєшся від адміністративної роботи», – каже медик-голова громади.

Робочий день Юрія Пасічника як голови громади триває з восьмої ранку до п'ятої вечора. А вже з 18:00 він одягає білий халат. На прийом посадовець іде одразу після основної роботи й у будні працює до пів на дев'яту вечора, а також приймає щосуботи.

На медичний прийом посадовець іде одразу після основної роботи й у будні працює до пів на дев'яту вечора фото: suspilne.media

Водій-медтехнік розповідає, що люди добре відгукуються про Пасічника як лікаря. Він сам є його пацієнтом приблизно два роки.

«Люди звертаються з різними питаннями як до лікаря, так і до голови. Але в нас більша потреба у сімейному лікарі», – розповідає інша пацієнтка Галина.

Сімейним лікарем Юрій Пасічник працює майже десять років. Навчання в інтернатурі він починав у хірургії, але через невелику перерву в роботі перекваліфікувався. Згодом обіймав керівні посади в медичній сфері району – зокрема, певний час очолював Хотинську лікарню. Зараз у Пасічника – майже півтори тисячі підписаних декларацій.

«Населення громади у нас, за статистикою, –12 750. Звичайно, що всіх їх зараз фактично немає. А пацієнтів у мене трохи більше – 1400», – розповів лікар.

Юрій Пасічник каже, ймовірно, ця робота допомогла очолити громаду – люди знали його як лікаря, водночас передвиборчою кампанією часу займатись не було.

Іноді Юрію Пасічнку доводиться поєднувати обидві роботи під час заходів чи похоронів: спочатку він може виступати з промовою, а потім надавати медичну допомогу, якщо на події комусь стало зле.

Топорівська амбулаторія фото: suspilne.media

Крім того, часто і пацієнти запитують щось не лише про здоров’я, а й, наприклад, про земельні чи спірні питання. Голова громади каже, через роботу як сімейного лікаря, люди ставляться з більшою повагою.

«Бо зараз, на жаль, органи місцевого самоврядування – це як бар'єр між державою і людьми. Фактично, люди чимось незадоволені, але вони десь вище це сказати не можуть і виливають це на першу ланку – сільську раду. А оскільки вони знають мене як сімейного лікаря, то більше стримують емоції», – розповідає сільський голова.

Пасічник каже, що досвід роботи головним лікарем допомагав йому краще орієнтуватися в різних питаннях, зокрема економічних. Натомість на посаді голови громади складніше бути компетентним у всіх сферах, особливо в земельній, де потрібно знати багато законодавчих нюансів.

«У медицині почуваюсь більш впевнено. А на посаді сільського голови не можеш бути компетентним у всіх питаннях. Можеш бути поверхнево обізнаним у соціальній сфері, розуміти напрямки. І це нормально, бо не можеш знати все, є спеціалісти, є відділи і так далі. Але все-таки, напевно, на посаді сільського голови працювати важче», – розповідає він.

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