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На Буковині голова громади вечорами підробляє сімейним лікарем

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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На Буковині голова громади вечорами підробляє сімейним лікарем
Юрій Пасічник на прийомі пацієнтів
фото: suspilne.media

Іноді Юрію Пасічнку доводиться поєднувати обидві роботи під час заходів чи похоронів

Юрій Пасічник очолює Топорівську громаду в Чернівецькій області, а у позаробочий час приймає пацієнтів у місцевій амбулаторії. За законом це дозволяється, а сам голова каже, що залишається лікарем з двох причин – через любов до професії та брак медиків. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

На двох роботах Юрій Пасічник працює вже шість років. Розповідає, що не зміг покинути медицину після того, як його обрали керувати громадою.

Голова Топорівської громади Юрій Пасічник
Голова Топорівської громади Юрій Пасічник
фото: suspilne.media

«Зараз я на посаді голови Топорівської громади. І за сумісництвом працюю лікарем загальної практики у Грозовецькій та Колінковецькій амбулаторіях. У медицині небажано і важко робити перерву. Через це втрачається кваліфікація, а медицину залишати я не хочу», – каже Юрій Пасічник.

Спочатку Юрій Пасічник думав, що зможе мати невелику кількість пацієнтів, однак через попит на медичні послуги та нестачу лікарів змушений працювати трохи більше.

«Усе одно я розумію, що виборна посада – це не назавжди. У медицину повернувся, бо мені, зокрема, це дуже подобається. З часом втомлюєшся від адміністративної роботи», – каже медик-голова громади.

Робочий день Юрія Пасічника як голови громади триває з восьмої ранку до п'ятої вечора. А вже з 18:00 він одягає білий халат. На прийом посадовець іде одразу після основної роботи й у будні працює до пів на дев'яту вечора, а також приймає щосуботи.

На медичний прийом посадовець іде одразу після основної роботи й у будні працює до пів на дев'яту вечора
На медичний прийом посадовець іде одразу після основної роботи й у будні працює до пів на дев'яту вечора
фото: suspilne.media

Водій-медтехнік розповідає, що люди добре відгукуються про Пасічника як лікаря. Він сам є його пацієнтом приблизно два роки.

«Люди звертаються з різними питаннями як до лікаря, так і до голови. Але в нас більша потреба у сімейному лікарі», – розповідає інша пацієнтка Галина.

Сімейним лікарем Юрій Пасічник працює майже десять років. Навчання в інтернатурі він починав у хірургії, але через невелику перерву в роботі перекваліфікувався. Згодом обіймав керівні посади в медичній сфері району – зокрема, певний час очолював Хотинську лікарню. Зараз у Пасічника – майже півтори тисячі підписаних декларацій.

«Населення громади у нас, за статистикою, –12 750. Звичайно, що всіх їх зараз фактично немає. А пацієнтів у мене трохи більше – 1400», – розповів лікар.

Юрій Пасічник каже, ймовірно, ця робота допомогла очолити громаду – люди знали його як лікаря, водночас передвиборчою кампанією часу займатись не було.

Іноді Юрію Пасічнку доводиться поєднувати обидві роботи під час заходів чи похоронів: спочатку він може виступати з промовою, а потім надавати медичну допомогу, якщо на події комусь стало зле.

Топорівська амбулаторія
Топорівська амбулаторія
фото: suspilne.media

Крім того, часто і пацієнти запитують щось не лише про здоров’я, а й, наприклад, про земельні чи спірні питання. Голова громади каже, через роботу як сімейного лікаря, люди ставляться з більшою повагою.

«Бо зараз, на жаль, органи місцевого самоврядування – це як бар'єр між державою і людьми. Фактично, люди чимось незадоволені, але вони десь вище це сказати не можуть і виливають це на першу ланку – сільську раду. А оскільки вони знають мене як сімейного лікаря, то більше стримують емоції», – розповідає сільський голова.

Пасічник каже, що досвід роботи головним лікарем допомагав йому краще орієнтуватися в різних питаннях, зокрема економічних. Натомість на посаді голови громади складніше бути компетентним у всіх сферах, особливо в земельній, де потрібно знати багато законодавчих нюансів.

«У медицині почуваюсь більш впевнено. А на посаді сільського голови не можеш бути компетентним у всіх питаннях. Можеш бути поверхнево обізнаним у соціальній сфері, розуміти напрямки. І це нормально, бо не можеш знати все, є спеціалісти, є відділи і так далі. Але все-таки, напевно, на посаді сільського голови працювати важче», – розповідає він.

Раніше колишня голова Вороньківської сільської ради Любов Чешко критично оцінила реформу децентралізації та укрупнення територіальних громад в Україні.

Також Пересопниця – невелике село у Дядьковицькій громаді на Рівненщині, яке знають далеко за межами області. Саме тут 29 серпня 1561 року завершили написання Пересопницького Євангелія – унікальної рукописної пам’ятки, яку називають українською першокнигою. Цьогоріч їй виповнюється 465 років. Водночас тут дедалі менше людей, закритий фельдшерсько-акушерський пункт, скорочується кількість молоді, а багато будинків стоять порожні.

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Теги: лікар самоврядування робота населення медик Буковина

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Суспільство

На Буковині голова громади вечорами підробляє сімейним лікарем
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