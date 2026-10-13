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Білл Гейтс назвав штучний інтелект найнебезпечнішим винаходом людства

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Білл Гейтс назвав штучний інтелект найнебезпечнішим винаходом людства
Підприємець Білл Гейтс попередив про небезпечні сюрпризи у 2027 році
фото: Reuters

Співзасновник Microsoft попередив про неприємні сюрпризи вже у 2027 році та пояснив, чому найбільша загроза походить не від самих технологій, а від людей, які ними користуються

Співзасновник Microsoft Білл Гейтс попередив про серйозні загрози, пов'язані з розвитком штучного інтелекту, які можуть проявитися вже у 2027 році. На його думку, найбільшу небезпеку становитиме використання новітніх моделей штучного інтелекту для здійснення кібератак, вимагання та маніпуляцій на фінансових ринках. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю підприємця телеканалу CNN.

Під час розмови Гейтс назвав штучний інтелект найнебезпечнішою технологією, яку коли-небудь винаходило людство. Він висловив занепокоєння тим, що розвиток новітніх моделей штучного інтелекту може створити додаткові можливості для зловмисників, особливо за відсутності належних захисних механізмів.

«Коли є погані люди, відсутність захисних обмежень та новітні моделі штучного інтелекту, у найближчі роки нас чекає чимало неприємних сюрпризів, насамперед у кіберсфері», – попередив він.

За словами співзасновника Microsoft, найближчими роками людство може зіткнутися з новими викликами у сфері кібербезпеки. Йдеться передусім про можливість використання штучного інтелекту для організації та проведення різноманітних атак.

Водночас Гейтс наголосив, що головна проблема наразі полягає не стільки у можливій втраті людством контролю над штучним інтелектом, скільки у використанні технології людьми зі злочинними намірами.

Зокрема, підприємець звернув увагу на ризики застосування новітніх моделей штучного інтелекту для вимагання. На його думку, такі технології можуть стати додатковим інструментом у руках осіб, які прагнуть отримати незаконну вигоду.

Ще однією потенційною загрозою Гейтс назвав маніпуляції на фінансових ринках. Він вважає, що використання штучного інтелекту зі злочинною метою може створювати небезпеку не лише для окремих користувачів, а й для фінансової сфери.

Окремо Гейтс порушив питання регулювання технологій штучного інтелекту. Він висловив переконання, що саморегуляції компаній, які займаються розробленням відповідних систем, недостатньо для запобігання можливим загрозам.

На думку підприємця, технологічні компанії не повинні самостійно визначати всі правила та обмеження використання штучного інтелекту. Для забезпечення належного контролю необхідна участь держави.

У зв'язку з цим Гейтс закликав запровадити державне регулювання сфери штучного інтелекту. Він вважає, що відповідні механізми контролю мають допомогти зменшити ризики використання новітніх технологій зі злочинною метою.

При цьому співзасновник Microsoft не заявляв про неминучість конкретних масштабних кібератак у 2027 році. Його попередження стосується потенційних загроз, які можуть виникати внаслідок подальшого розвитку технологій та недостатнього контролю за їхнім використанням.

Раніше Гейтс заявив, що штучний інтелект відрізняється від усіх попередніх технологій масштабом можливого впливу та швидкістю появи нових можливостей, тому підтримав ідею уповільнити розробку найпотужніших систем. 

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Теги: Білл Гейтс штучний інтелект

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