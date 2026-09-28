Відома лікарка прокоментувала чутки про «новий страшний вірус» в Україні

Найактивніше зараз циркулюють риновіруси та віруси парагрипу

В Україні після повернення дітей до шкіл почалося сезонне зростання респіраторних захворювань. Водночас говорити про появу якогось «нового страшного вірусу» наразі підстав немає. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис лікарки Ольги Голубовської.

За її словами, зараз серед так званих негрипозних респіраторних захворювань найбільше поширені риновіруси та віруси парагрипу. Меншу активність мають сезонні коронавіруси, аденовіруси та метапневмовіруси. «Вже коли мені п'ятий раз на день трапилося повідомлення про «новий страшний вірус, який не можуть ідентифікувати», я вирішила все ж таки заспокоїти вас», – зазначила лікарка.

Вона наголосила, що тяжких госпіталізацій наразі немає. Також фіксуються поодинокі випадки грипу, які протікають у нетяжкій формі. За словами медикині, симптоми респіраторної інфекції у середньому тривають приблизно сім-десять днів. Водночас кашель може зберігатися ще протягом двох-трьох тижнів.

У разі захворювання лікарка радить залишатися вдома, не перевантажувати організм та своєчасно звертатися до лікаря. Особливо це стосується людей із груп ризику, яким може знадобитися противірусна терапія.

Окремо вона порадила зачиняти вікна після російських обстрілів, аби додатково не подразнювати слизову оболонку дихальних шляхів. «Треба заспокоїтись, якщо захворіли – сидіть вдома і лікуйтесь. Не намагайтесь бути надмірно активними в період хвороби – і все буде добре», – підсумувала лікарка.

Нагадаємо, раніше лікар Тарас Жиравецький заявив, що в Україні поширюється респіраторне захворювання, яке за симптомами не схоже ані на грип, ані на Covid-19. Серед симптомів він назвав незначне підвищення температури, сильну закладеність носа, слабкість, втому та кашель. Водночас офіційних повідомлень МОЗ чи Центру громадського здоров’я про появу нового невстановленого вірусу не було.

До слова, 28 вересня, президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо стану виконання рішень у сфері охорони здоров'я. Серед іншого Кабміну доручено вживати заходів для активнішого долучення України до міжнародних зусиль зі зміцнення системи протидії можливим пандеміям на національному, регіональному та глобальному рівнях.