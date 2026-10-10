Від фальшивих листів до аудіофейків: OpenAI викрила операцію Росії проти України

Для доступу до сервісів OpenAI оператори використовували VPN, оскільки компанія не надає доступу до своїх моделей із Росії

Російські оператори маскували пропаганду під роботу дослідницького центру

Російська група використовувала ChatGPT для підтримки прихованої кампанії впливу в країнах Латинської Америки, спрямованої, зокрема, на дискредитацію України. Оператори створювали фальшиві листи, аудіозаписи та відео, а також діяли через організацію, яка видавала себе за дослідницьку платформу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт OpenAI.

Як працювала російська операція «Темна Кларк»

Компанія OpenAI заявила, що заблокувала групу пов’язаних акаунтів ChatGPT, які використовували для прихованих інформаційних операцій у Латинській Америці. За оцінкою компанії, значна частина діяльності була спрямована проти репутації України, а окремі кампанії мали впливати на внутрішню політику Аргентини та Болівії.

Операцію назвали «Темна Кларк» – на честь вигаданої особи Мії Кларк. За даними OpenAI, російські оператори використовували її як прикриття для управління Центром соціологічних досліджень, який позиціонував себе як дослідницька платформа. Внутрішні звіти свідчили, що оператори могли контролювати найм працівників, оплату їхньої роботи та дослідницькі проєкти. Водночас, за оцінкою компанії, місцеві співробітники в Латинській Америці могли не знати, що працюють на російську групу.

Для доступу до сервісів OpenAI оператори використовували VPN, оскільки компанія не надає доступу до своїх моделей із Росії. ChatGPT застосовували переважно для підготовки внутрішніх звітів про перебіг кампаній, а також для створення окремих матеріалів і звітності про роботу дослідницького центру.

Фальшиві листи, аудіозаписи та відео

За даними OpenAI, учасники операції намагалися дискредитувати Україну за допомогою вигаданих історій і підроблених матеріалів у кількох країнах регіону.

Перу. Оператори стверджували, що створили фальшиву електронну адресу регіонального управління освіти в Лімі та розсилали школам листи з вимогою провести заходи, присвячені Україні. У повідомленнях пропонували згадувати Степана Бандеру. За словами операторів, частина шкіл відповіла на листи, а історії про ці заходи згодом з’явилися в перуанських і польських медіа.

Еквадор. Учасники кампанії заявляли, що за допомогою підробленої електронної адреси переконали школи провести церемонію присяги на вірність президенту Даніелю Нобоа та Еріку Принсу, колишньому керівнику приватної військової компанії Blackwater. OpenAI знайшла повідомлення в еквадорських медіа, які відповідали описаному епізоду, а також спростування міністерства освіти країни.

Фальшиві аудіо та відео. У березні оператори поширювали підроблений аудіозапис, приписаний українському консулу в Еквадорі, а також відео з твердженням, що уряд країни вербує молодих чоловіків для участі у війні в Україні. В іншій кампанії в Болівії використали фальшивий аудіозапис нібито працівника державної водопостачальної компанії, який попереджав про можливе відключення води та запровадження надзвичайного стану.

OpenAI зазначила, що частину цих тверджень вдалося зіставити з матеріалами у відкритих джерелах, фактчекінгом і офіційними спростуваннями. Водночас не всі заяви самих операторів про проведені кампанії вдалося незалежно підтвердити. У внутрішніх звітах вони також приписували собі події, до яких могли не мати стосунку.

OpenAI оцінила масштаб кампанії

У компанії віднесли російську операцію до п’ятої категорії за шкалою Breakout Scale, яка оцінює поширення інформаційних кампаній від одного до шести балів. За оцінкою OpenAI, це найвищий рівень серед операцій, які компанія припинила з початку публікації таких звітів.

В OpenAI наголосили, що штучний інтелект допомагає зловмисникам швидше готувати матеріали, покращувати їхню мовну якість і спрощувати робочі процеси. Водночас сама наявність створених за допомогою ШІ текстів не доводить ефективності кампанії: її учасники могли перебільшувати результати й приписувати собі чужі досягнення.

Компанія повідомила, що передала інформацію про російську операцію відповідним органам.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що чат-боти почали поширювати російські фейки про президента Володимира Зеленського. Дослідники пояснювали, як пропагандистські матеріали можуть впливати на відповіді популярних систем штучного інтелекту.