SpaceX запустила місію Fram2: перший в історії пілотований космічний політ над полюсами Землі

Очікується, що екіпаж проведе у космосі від трьох до п’яти днів

1 квітня компанія SpaceX здійснила історичний запуск місії Fram2, відправивши капсулу Crew Dragon з чотирма пілотами на унікальний орбітальний маршрут. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на SpaceX.

Ця місія вперше перенесе людей на орбіту навколо Північного та Південного полюсів. Учасниками польоту стали криптовалютний мільярдер і троє обраних гостей. Це перший в історії комерційний політ такого типу, що відзначає нову еру у космічному туризмі.

Старт ракети Falcon 9 відбувся з космодрому у Флориді о 21:46 за східним часом (орієнтовно о 04:55 за київським часом). Через 2,5 хвилини після запуску нижній ступінь ракети від’єднався та почав зворотній політ для посадки на морську платформу.

Fram2 пролягає маршрутом, яким не проходив жоден пілотований політ раніше – над двома полюсами планети. Очікується, що екіпаж проведе у космосі від трьох до п’яти днів, після чого капсула здійснить посадку у водах біля узбережжя Каліфорнії.

Нижня частина ракети Falcon 9 від SpaceX здійснила безпечну посадку на безпілотник компанії під назвою A Shortfall of Gravitas. Космічний корабель Crew Dragon і чотири пасажири Fram2 подорожують на орбітальних швидкостях. Очікується, що незабаром космічний корабель почне вільно літати, маневруючи в просторі лише своїми бортовими двигунами.

Станом на п'яту ранку екіпаж Fram2 перебуває на орбіті Землі.

У Fram2 є дві основні цілі. Першою є знімкування полярних регіонів Землі з навколоземної орбіти. Друга – проведення досліджень, які допоможуть розширити можливості людства щодо тривалого освоєння космосу.

Серед них – збір даних про радіаційний стан над полюсами, вивчення полярних сяйв і пов’язаних із ними геомагнітних явищ, а також проведення медичних експериментів, включно з першим рентгенівським знімком людини в космосі.