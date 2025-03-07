SpaceX втратила корабель Starship під час восьмого тестового запуску (відео)

У січні цього року Starship вибухнув всього за кілька хвилин після свого сьомого випробувального польоту-

Компанія SpaceX знову втратила космічний корабель Starship під час тестового польоту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на SpaceX.

Система Starship вилетіла зі стартового майданчика SpaceX у штаті Техас для свого восьмого випробувального польоту.

Але трохи більше ніж через вісім хвилин польоту, кілька двигунів відключилися, оскільки розгінний корабель Starship все ще прискорювався в космос. Відео в прямому ефірі показало, як корабель обертається, перш ніж весь зв’язок був втрачений.

Starship’s Raptor engines ignite during hot-staging separation. Super Heavy is boosting back towards the launch site pic.twitter.com/9oK3m4xJaq — SpaceX (@SpaceX) — SpaceX (@SpaceX) March 6, 2025

«Я думаю, що цілком очевидно, що ми не збираємося продовжувати решту місії сьогодні», – сказав менеджер із зв’язків SpaceX Ден Хуот під час прямої веб-трансляції компанії.

Поки що неясно, чи розпався верхній ступінь, або де він знову увійшов в атмосферу Землі. Хуот сказав під час веб-трансляції, що SpaceX вживає заходів для відстеження можливого сміття і що компанія «тісно співпрацює з диспетчером повітряного руху».

Корабель SpaceX Starship вибухнув всього за кілька хвилин після свого сьомого випробувального польоту у січні 2025 року.