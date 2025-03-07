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SpaceX втратила корабель Starship під час восьмого тестового запуску (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
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SpaceX втратила корабель Starship під час восьмого тестового запуску (відео)
Запус корабля Starship
скриншот з відео

У січні цього року Starship вибухнув всього за кілька хвилин після свого сьомого випробувального польоту-

Компанія SpaceX знову втратила космічний корабель Starship під час тестового польоту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на SpaceX.

Система Starship вилетіла зі стартового майданчика SpaceX у штаті Техас для свого восьмого випробувального польоту.

Але трохи більше ніж через вісім хвилин польоту, кілька двигунів відключилися, оскільки розгінний корабель Starship все ще прискорювався в космос. Відео в прямому ефірі показало, як корабель обертається, перш ніж весь зв’язок був втрачений.

«Я думаю, що цілком очевидно, що ми не збираємося продовжувати решту місії сьогодні», – сказав менеджер із зв’язків SpaceX Ден Хуот під час прямої веб-трансляції компанії.

Поки що неясно, чи розпався верхній ступінь, або де він знову увійшов в атмосферу Землі. Хуот сказав під час веб-трансляції, що SpaceX вживає заходів для відстеження можливого сміття і що компанія «тісно співпрацює з диспетчером повітряного руху».

Корабель SpaceX Starship вибухнув всього за кілька хвилин після свого сьомого випробувального польоту у січні 2025 року.

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Теги: Ілон Маск SpaceX космос корабель

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