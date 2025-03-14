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Nokia намагалась зателефонувати з Місяця: чим закінчилась спроба

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Nokia намагалась зателефонувати з Місяця: чим закінчилась спроба
Стало відомо про невдалу спробу Nokia зателефонувати з Місяця
фото із відкритих джерел

Посадковий модуль із необхідним обладнанням для здійснення історичного дзвінка приземлився на бік, що завадило пристрою виробити необхідну електроенергію за допомогою сонячних панелей

Фінська компанія Nokia не змогла здійснити перший дзвінок по мобільному телефону з Місяця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TechNave.

П'ять років тому NASA і Nokia підписали угоду про розвиток стільникової мережі на поверхні Місяця в рамках підготовки до створення постійного місячного маркера в майбутньому. Цього тижня Nokia мала випробувати перший телефонний дзвінок на поверхні Місяця, але місія провалилася.

«Nokia не змогла здійснити перший стільниковий дзвінок на Місяці через значні обмеження потужності, пов'язані з орієнтацією сонячних панелей апарату Athena після посадки», – зазначено в повідомленні.

Представники компанії уточнили, що зонд став над Місяцем під невдалим кутом. Його ввели в експлуатацію, після чого Athena протягом 25 хвилин реагувала на команди із центру в Каліфорнії.

Згідно з повідомленням Intuitive Machines, яка побудувала Athena, їхній транспортний засіб промахнувся з місця приземлення на 400 метрів. Він приземлився на бік, не даючи сонячним батареям отримати достатньо сонячного світла. Через чотири дні його було оголошено «мертвим».

Nokia не вдалось зробити перший телефонний дзвінок з Місяця
Nokia не вдалось зробити перший телефонний дзвінок з Місяця

Це також означало, що не вдалося зробити перший телефонний дзвінок на поверхні Місяця. Крім Nokia, два марсоходи, робот-стрибун на ім'я  Grace і бурова машина Prime-1, виконували місію пошуку льоду на поверхні Місяця.

Модуль Athena було запущено компанією SpaceX на ракеті Falcon-9 27 лютого. Апарат оснащений буром TRIDENT для забору ґрунту та мас-спектрометром MSolo, який проаналізує органічні та неорганічні сполуки. Athena доставила на Місяць передавач Nokia 4G – першу в історії станцію мобільного зв'язку за межами Землі. Наразі Nokia не повідомила дату, коли буде зроблена друга спроба телефонного дзвінка на поверхні Місяця.

До слова, дослідники виявили на території Австралії найдавніший кратер від падіння метеориту. Це відкриття може перевернути уявлення про формування планети та походження життя.Команда вчених з Університету Кертіна та Геологічної служби Західної Австралії знайшла в регіоні Пілбара сліди метеоритного удару, що стався 3,5 мільярда років тому.

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Теги: обмеження Місяць Nokia SpaceX

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