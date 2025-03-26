Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Як синя спіраль зʼявилася у небі над Європою? Розʼяснення метеорологів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Як синя спіраль зʼявилася у небі над Європою? Розʼяснення метеорологів
Ввечері 24 березня жителі України та інших європейських країн могли помітити незвичайне явище в небі
фото з відкритих джерел

Спіралі виникають через викиди палива під час роботи другого ступеня ракети

Ввечері 24 березня жителі України та інших країн Європи спостерігали рідкісне небесне явище – блакитну спіраль. Вона зʼявилася через запуск ракети SpaceX. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Аномалію спричинив запуск ракети SpaceX Falcon 9 у межах секретної місії уряду США. Ракету було запущено з космічного центру Кеннеді у Флориді близько 19:30 за київським часом.

Як синя спіраль зʼявилася у небі над Європою? Розʼяснення метеорологів фото 1
Як синя спіраль зʼявилася у небі над Європою? Розʼяснення метеорологів фото 2

Спіралі виникають через викиди палива під час роботи другого ступеня ракети. У космосі вони замерзають і створюють такий ефект. Заморожене паливо відбиває світло, завдяки чому явище стає помітним із Землі.

Цього разу Falcon 9 вивела на орбіту розвідувальний супутник Nrol-69. Подібні спіралі українці могли бачити у липні 2024 року під час запуску європейської ракети Ariane 6.

Нагадаємо, жителі України та інших європейських країн могли помітити у небі незвичайне явище.

До слова, 1 березня у Харківській області люди помітили невідоме небесне явище. Скоріше за все, цікавий атмосферний феномен, що має назву «Світловий стовп».

«Світловий стовп» виникає за особливих атмосферних умов, а саме тиску, вологості та температури повітря. На відносно невеликій висоті утворюються майже нерухомі симетричні кристали води, які відбивають від джерела на землі та створюють ілюзію такого стовпа.

Теги: ракета SpaceX

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ вдарила ракетами по Кривому Рогу: є поранені (оновлено)
РФ вдарила ракетами по Кривому Рогу: є поранені (оновлено)
14 березня, 21:35
П’ятиповерховий будинок на вул. Декабристів, 42 зруйнувала російська ракета під час обстрілу у 2022 році
У Василькові почалося будівництво на місці зруйнованої ракетою п’ятиповерхівки (фото)
11 березня, 17:07
На місці працюють рятувальники
Удар по цивільному підприємству в Богодухові: з’явилися фото
8 березня, 09:33
Рятувальна операція триває
РФ вдарила безпілотником по цивільному підприємству в Богодухові: є загиблі
8 березня, 08:28
Наслідки російської атаки на Харків
Окупанти атакували цивільне підприємство в Харкові (оновлено)
7 березня, 07:53
На Полтавщині пошкоджено приватні житлові будинки та побутовий газопровід
Внаслідок нічної атаки РФ постраждала Полтавщина, є поранені
7 березня, 07:47
Головні новини ночі проти 6 березня
Росіяни атакували українські міста: головне за ніч
6 березня, 05:43
Зруйнований готель внаслідок російської атаки у Кривому Розі
Російська ракета влучила в готель у Кривому Розі: кадри руйнувань від ДСНС
5 березня, 23:01
Україна отримає понад 5 тисяч ракет ППО
Україна отримає понад 5 тисяч ракет ППО. Міноборони розкрило деталі угоди
2 березня, 20:30

Події в Україні

Як синя спіраль зʼявилася у небі над Європою? Розʼяснення метеорологів
Як синя спіраль зʼявилася у небі над Європою? Розʼяснення метеорологів
Скільки разів Путін порушував мораторій на удари по енергетиці? Дані радника Зеленського
Скільки разів Путін порушував мораторій на удари по енергетиці? Дані радника Зеленського
Втрати ворога станом на 26 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 26 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 березня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 березня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 26 березня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 26 березня 2025
Дрони масово атакували Кривий Ріг, глава ЦРУ зробив заяву про Україну: головне за ніч
Дрони масово атакували Кривий Ріг, глава ЦРУ зробив заяву про Україну: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
192K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 березня: ситуація на фронті
117K
Туреччина і Єгипет відпочивають: росіяни знайшли нову країну для подорожей
68K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 березня 2025
9211
Переведення годинників на літній час: коли та куди крутити стрілки, цікаві факти, вплив на здоров'я
8363
На Білгородщині пропагандистка «Першого каналу» підірвалася на міні
8048
Україна попередила про наслідки припинення вільної торгівлі з ЄС

Новини

РФ відмовилася повернути окуповану ЗАЕС Україні і назвала її «російським ядерним об'єктом»
Вчора, 22:00
Підсумки перемовин із США та створення поштового банку. Головне за 25 березня
Вчора, 21:37
25 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
Повітряна тривога у Києві тривала більше двох годин
24 березня, 23:26
Ракетна атака на Суми та підписання закону про підвищення акцизів. Головне за 24 березня
24 березня, 20:50
У Газі ізраїльські військові ліквідували кількох ватажків ХАМАС
24 березня, 08:14

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua