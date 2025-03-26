Як синя спіраль зʼявилася у небі над Європою? Розʼяснення метеорологів

Ввечері 24 березня жителі України та інших європейських країн могли помітити незвичайне явище в небі

Спіралі виникають через викиди палива під час роботи другого ступеня ракети

Ввечері 24 березня жителі України та інших країн Європи спостерігали рідкісне небесне явище – блакитну спіраль. Вона зʼявилася через запуск ракети SpaceX. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Аномалію спричинив запуск ракети SpaceX Falcon 9 у межах секретної місії уряду США. Ракету було запущено з космічного центру Кеннеді у Флориді близько 19:30 за київським часом.

Спіралі виникають через викиди палива під час роботи другого ступеня ракети. У космосі вони замерзають і створюють такий ефект. Заморожене паливо відбиває світло, завдяки чому явище стає помітним із Землі.

Цього разу Falcon 9 вивела на орбіту розвідувальний супутник Nrol-69. Подібні спіралі українці могли бачити у липні 2024 року під час запуску європейської ракети Ariane 6.

Нагадаємо, жителі України та інших європейських країн могли помітити у небі незвичайне явище.

До слова, 1 березня у Харківській області люди помітили невідоме небесне явище. Скоріше за все, цікавий атмосферний феномен, що має назву «Світловий стовп».

«Світловий стовп» виникає за особливих атмосферних умов, а саме тиску, вологості та температури повітря. На відносно невеликій висоті утворюються майже нерухомі симетричні кристали води, які відбивають від джерела на землі та створюють ілюзію такого стовпа.